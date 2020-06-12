Hai bé trai ngồi lên cột điện ven đường chơi thì bị cột điện đè khiến một em tử vong, em kia đa chấn thương nguy kịch.

Mới đây, trên địa bàn ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, Long An xảy ra tai nạn hy hữu khiến hai bé trai thương vong.

Theo thông tin đăng tải trên Thanh Niên, khoảng 17 giờ ngày 7/6, em Phan Hữu D. (10 tuổi, quê An Giang), học sinh lớp 3 Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú và em Trần Gia K. (10 tuổi, quê Cà Mau) ngồi lên cột điện ven đường tại xã Đức Hòa Hạ chơi.

Cột điện bất ngờ lăn đè khiến em D. tử vong trên đường đi cấp cứu, em K. bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Tai nạn hy hữu khiến một học sinh tử vong và một bé trai khác bị thương nặng - Ảnh: Thanh Niên

Ông Phan Nhân Duy, Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cho biết, cột điện trên là do một đơn vị tư nhân vận chuyển đến để chuẩn bị thi công.

Thầy Lê Hoàng Cao, Hiệu trưởng Trường tiểu học Nguyễn Văn Phú (ấp Bình Tiền, xã Đức Hòa Hạ cho biết tai nạn xảy ra phía bên ngoài cổng trường nên thầy cô phát hiện chậm. Hiện gia đình đã đưa thi thể em D. về quê An Giang để lo hậu sự.

Cách đây không lâu, tại Hà Tĩnh cũng xảy ra trường hợp nam công nhân bị cột điện đè tử vong. Khoảng 9 giờ 45 sáng 3/5, anh Phan Văn Ph. (SN 1987, trú tại xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà) cùng một nhóm thợ đang đấu nối dây điện vào các cột tại khu đất quy hoạch ở thôn Liên Phú, xã Thạch Trung thì không may bị cột điện đổ đè lên người.

Ngay sau tai nạn xảy ra, anh Ph. được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi. Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

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