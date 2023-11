Vợ chồng chị N. đã được Tòa án huyện thuận tình ly hôn nhưng đối tượng Nguyễn Tấn Phúc luôn tìm đến nhà kiếm chuyện gây sự.

Theo báo Long an đưa tin, sáng 16/5, thông tin từ Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, đã bắt và bàn giao nghi can giết vợ cho Cơ quan điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ. Ngay trong đêm xảy ra vụ án mạng, nghi phạm đã bị công an bắt giữ trong tình trạng say xỉn.

Gia đình tổ chức lễ tang cho nạn nhân - Ảnh: báo Long An

Theo thông tin của Dân Việt, đối tượng gây án tên Nguyễn Tấn Phúc (36 tuổi, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc) và nạn nhân là chị N.T.H.N (35 tuổi, ngụ cùng ấp).

Theo điều tra ban đầu, khoảng 22h ngày 14/5, do uống khá nhiều rượu, Phúc tìm đến nhà vợ cũ là chị N. để nói chuyện rồi dẫn đến gây sự. Do đêm tối, chị sợ ảnh hưởng tới các con nên chị N. kêu Phúc bước ra cửa để đi về. Lúc này, cho rằng vợ thiếu tôn trọng, Phúc đã cầm dao đâm chị N. chấn thương nặng dẫn đến tử vong.

Người chồng đã ly hôn đâm chết vợ để lại 5 con thơ - Ảnh: Dân Việt

Được biết, trước khi lấy Phúc, chị N. đã có chồng sinh được 2 con. Sau khi kết hôn với Phúc, chị tiếp tục sinh thêm 3 con nhỏ.

Do giữa chị N. và Phúc thường xuyên xảy ra bất hòa nên vợ chồng đã ra Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc nộp đơn và được toà ra quyết định thuận tình ly hôn.

Hiện, gia đình chị N. chỉ còn ông bà ngoại tuổi già, cùng 5 đứa con nhỏ. Một mạnh thường quân đứng ra vận động để lo đám tang chị N., đồng thời ủng hộ tiền cho các cháu tiếp tục đến trường.

