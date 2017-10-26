Lời trần tình của bảo mẫu dùng gối úp vào mặt, đánh tới tấp lên người bé 5 tháng tuổi: 'Chỉ lỡ tay lắc cháu'

Xã hội 26/10/2017 17:09

Nói về hành động dùng gối úp mặt, đánh tới tấp bé trai 5 tháng tuổi trong đoạn clip, bảo mẫu Đặng Thị Lý thanh minh rằng chỉ vỗ vỗ lên người để dỗ cháu bé ngủ.

Sáng nay, bà Đặng Thị Lý, 58 tuổi trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), bảo mẫu bị nghi bạo hành bé trai 5 tháng tuổi, trần tình rằng bản thân vốn là người yêu thương cháu nên không có chuyện bạo hành.

Liên quan đến đoạn clip được chủ nhà cung cấp vào ngày 24/10, bà Lý nói hôm đó vì dỗ mãi mà bé trai không nín nên chỉ “lỡ tay lắc cháu” chứ không có chuyện đánh đập. Đồng thời, cháu bé đã có biểu hiện nôn do bị nấm ở miệng từ trước đó.

“Nhiều khi trông con, trông cháu thì lắc như vậy. Tôi không biết camera là gì nên không tắt. Chỉ duy một lần tôi có rút điện ở ổ cắm camera để cắm nồi cơm điện” – bà Lý nói.

Trao đổi với PV VOV, người thân của bảo mẫu Lý cho hay, bà sinh sống dưới quê một mình mà không lập gia đình. 7 năm qua, bà làm giúp việc ở nhiều nơi với thu nhập 3,5 – 4 triệu mỗi tháng. Chưa có gia đình nào phản ánh việc bà bạo hành trẻ hay làm việc thiếu trách nhiệm.

Với mong muốn cơ quan chức năng điều tra và minh oan cho chính mình, bà Lý ngậm ngùi: “Sau sự việc này, tôi cũng không dám đi đâu làm giúp việc nữa mà chỉ ở quê làm ruộng sinh sống qua ngày”.

Lời trần tình của bảo mẫu dùng gối úp vào mặt, đánh tới tấp lên người bé 5 tháng tuổi: 'Chỉ lỡ tay lắc cháu' - Ảnh 1
Sau sự việc này, bà Lý sẽ về quê làm ruộng sống qua ngày - Ảnh: VOV

Như chúng tôi đã đưa tin, sáng ngày 24/10, khi bật màn hình camera an ninh ở nhà, anh Đinh Văn Tài, 33 tuổi trú tại Bến Thủy, TP. Vinh (Nghệ An) bất ngờ nhìn thấy bà Lý đi tới tắt camera. Thấy có điều lạ, anh Tài nhờ người thân qua kiểm tra mới biết ổ cắm đã bị rút ra. 

Chủ nhà quyết định kiểm tra toàn bộ nội dung ghi lại trong camera và phát hiện cảnh bà Lý và bé trai 5 tháng đang nằm trên võng. Sau đó, người giúp việc đã dùng gối chẹn lên mặt, dùng tay đánh vào người bé.

“Có lẽ con tôi không chịu nín nên bà Lý cầm chân kéo cháu rồi đánh mạnh vào người, vào vùng đầu cháu. Bảo mẫu này tiếp tục bế cháu lên, vừa đi vừa giật lắc cháu. Sau đó, camera bị tắt” – anh Tài kể lại.

 

Gia đình anh Tài thuê bà Lý làm giúp việc với mức lương 4 triệu mỗi tháng từ ngày 5/10. Sau khi xem đoạn clip, bà Lý không thừa nhận việc đánh bé mà nói đó chỉ là hành động vỗ vỗ vào chân để dỗ.

Chủ nhà đã trình báo lên Công an phường Bến Thủy, đồng thời cho bà Lý thôi việc. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phẫn nộ clip bảo mẫu dùng gối úp mặt, đánh liên tiếp vào đầu cháu bé 5 tháng tuổi

Phẫn nộ clip bảo mẫu dùng gối úp mặt, đánh liên tiếp vào đầu cháu bé 5 tháng tuổi

Vì cháu bé không chịu ngủ tiếp sau khi giật mình thức giấc, bảo mẫu đã dùng gối úp vào mặt và đánh liên tiếp vào đầu cháu bé.

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