Ngày 25/10, gia đình anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, cư ngụ phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh nghệ An) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năngvề việc một bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em.

Như thông tin được ghi trong đơn tố cáo, vào ngày 5.10, gia đình anh Tài có thuê bà Đặng Thị L. (56 tuổi, trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về chăm sóc con trai 5 tháng tuổi. Vì trong nhà có camera nên ngày 24/10 anh Tài mở ra xem thì phát hiện có nhiều khoảng thời gian không được ghi lại. Nghi ngờ có việc chẳng lành nên anh Tài nhờ người đến kiểm tra và xử lý.

Theo thông tin từ tờ Thời Đại, Đại úy Trịnh Việt Anh - Phó trưởng Công an phường Bến Thủy, TP.Vinh xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Đinh Văn Tài.

Đến buổi chiều cùng ngày, sau khi những dữ liệu được khôi phục thì anh phát hiện vào ngày 11/10 bảo mẫu có hành vi đánh đập con của mình.

Theo những hình ảnh được ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc thì bà L. dỗ cháu bé ngủ trưa trên võng, sau đó cháu thức giấc nên bà có dỗ cháu ngủ lại. Thế nhưng, vì cháu không chịu ngủ tiếp nên bà L. đã dùng gối úp vào mặt cháu bé. Chưa dừng lại ở đó, người bảo mẫu này còn đánh liên tục vào người bé một cách thô bạo.

Trả lời phóng viên về sự việc, anh Tài bức xúc: “Tôi tức đến run người nhưng vẫn cố kìm chế, sau đó tôi gọi điện cho vợ bảo cho bà L. ăn cơm trước. Khi đến nhà, tôi mở đoạn clip này ra và yêu cầu bà L. giải thích. Mặc dù có những hình ảnh rõ ràng nhưng bà L. vẫn nhất quyết không thừa nhận việc đánh cháu”.

Chỉ đến khi anh Tài nói sẽ báo công an thì bà L. mới thừa nhận và cầu xin tha thứ. Sau đó, gia đình anh đã cho bà L. thôi việc. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi vợ chồng anh Tài đưa cháu bé đến bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An kiểm tra thì phát hiện phía sau thóp cháu bé bị phồng nghi ngờ cháu bị phồng não.

Vì sự việc có tính chất nghiêm trọng nên gia đình quyết định viết đơn trình báo cơ quan chức năng để điều tra và làm rõ.