Phẫn nộ clip bảo mẫu dùng gối úp mặt, đánh liên tiếp vào đầu cháu bé 5 tháng tuổi

Đời sống 25/10/2017 18:58

Vì cháu bé không chịu ngủ tiếp sau khi giật mình thức giấc, bảo mẫu đã dùng gối úp vào mặt và đánh liên tiếp vào đầu cháu bé.

Ngày 25/10, gia đình anh Đinh Văn Tài (33 tuổi, cư ngụ phường Bến Thủy, thành phố Vinh, tỉnh nghệ An) đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năngvề việc một bảo mẫu có hành vi hành hạ trẻ em.

 

Theo thông tin từ tờ Thời Đại, Đại úy Trịnh Việt Anh - Phó trưởng Công an phường Bến Thủy, TP.Vinh xác nhận đã nhận được đơn tố cáo của gia đình anh Đinh Văn Tài.

Như thông tin được ghi trong đơn tố cáo, vào ngày 5.10, gia đình anh Tài có thuê bà Đặng Thị L. (56 tuổi, trú tại xã Hưng Phúc, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) về chăm sóc con trai 5 tháng tuổi. Vì trong nhà có camera nên ngày 24/10 anh Tài mở ra xem thì phát hiện có nhiều khoảng thời gian không được ghi lại. Nghi ngờ có việc chẳng lành nên anh Tài nhờ người đến kiểm tra và xử lý.

Đến buổi chiều cùng ngày, sau khi những dữ liệu được khôi phục thì anh phát hiện vào ngày 11/10 bảo mẫu có hành vi đánh đập con của mình.

Phẫn nộ clip bảo mẫu dùng gối úp mặt, đánh liên tiếp vào đầu cháu bé 5 tháng tuổi - Ảnh 1
Bảo mẫu dùng gối úp vào mặt đứa trẻ 5 tháng tuổi - Ảnh cắt từ clip

Theo những hình ảnh được ghi lại, vào thời điểm xảy ra sự việc thì bà L. dỗ cháu bé ngủ trưa trên võng, sau đó cháu thức giấc nên bà có dỗ cháu ngủ lại. Thế nhưng, vì cháu không chịu ngủ tiếp nên bà L. đã dùng gối úp vào mặt cháu bé. Chưa dừng lại ở đó, người bảo mẫu này còn đánh liên tục vào người bé một cách thô bạo.

Trả lời phóng viên về sự việc, anh Tài bức xúc: “Tôi tức đến run người nhưng vẫn cố kìm chế, sau đó tôi gọi điện cho vợ bảo cho bà L. ăn cơm trước. Khi đến nhà, tôi mở đoạn clip này ra và yêu cầu bà L. giải thích. Mặc dù có những hình ảnh rõ ràng nhưng bà L. vẫn nhất quyết không thừa nhận việc đánh cháu”.

Phẫn nộ clip bảo mẫu dùng gối úp mặt, đánh liên tiếp vào đầu cháu bé 5 tháng tuổi - Ảnh 2
Sức khỏe của cháu bé vẫn chưa hồi phục sau khi bị đánh - Ảnh cắt từ clip

Chỉ đến khi anh Tài nói sẽ báo công an thì bà L. mới thừa nhận và cầu xin tha thứ. Sau đó, gia đình anh đã cho bà L. thôi việc. Sự việc trở nên nghiêm trọng hơn khi vợ chồng anh Tài đưa cháu bé đến bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An kiểm tra thì phát hiện phía sau thóp cháu bé bị phồng nghi ngờ cháu bị phồng não.

Vì sự việc có tính chất nghiêm trọng nên gia đình quyết định viết đơn trình báo cơ quan chức năng để điều tra và làm rõ.

Vừa thấy các bảo mẫu ở trường, mẹ quyết định chuyển trường cho con ngay lập tức chỉ vì 1 lý do

Vừa thấy các bảo mẫu ở trường, mẹ quyết định chuyển trường cho con ngay lập tức chỉ vì 1 lý do

Lý do người mẹ đưa ra đã bị rất nhiều người “ném đá” nhưng cô vẫn giữ vững quan điểm của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   nghệ an bảo mẫu đánh đập

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 43 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Qua đêm nay, 3 con giáp mở cửa kho vàng, sự nghiệp trăm lối thuận lợi, hốt bạc hốt vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp ăn ở hiền lành, 'gánh tiền mỏi lưng', phúc lộc nhiều vô biên đến cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý trong tháng 11 tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Lê Tư đón sinh nhật tuổi 55, tiết lộ món quà quý giá nhất ở tuổi trung niên

Sao quốc tế 2 giờ 47 phút trước
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 3 giờ 32 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 3 giờ 58 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

Đúng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp này nhận được tin vui tới tấp, vàng ập vào nhà, “TÌNH - TIỀN” đều viên mãn khiến ai cũng phải ghen tỵ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Điều hòa Sharp Airest được vinh danh trong ‘Bộ sản phẩm nâng tầm sống khỏe tiêu biểu’ tại Better Choice Award 2026

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?