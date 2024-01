Lên mạng học làm pháo tự chế, nhóm học sinh bị bỏng nặng: Chuyên gia cảnh báo hệ lụy rất kinh khủng

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 13/1, một lãnh đạo thị xã Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) cho hay trên địa bàn thị xã xảy ra một vụ cháy nổ do nhóm học sinh cấp hai tự chế pháo. Hậu quả hai trong bốn em học sinh bị bỏng nặng phải nhập viện điều trị.

Sau vụ việc này, các cấp chính quyền cùng với Công an thị xã Hoài Nhơn tăng cường công tác tuyên truyền, ngăn chặn việc học sinh tự chế pháo nổ gây thương tích.

Các clip với nội dung bày cách chế tạo pháo hoa dễ dàng được tìm thấy nhan nhản trên các trang mạng, nhiều thanh thiếu niên tự chế pháo gây ra hậu quả đáng tiếc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Dẫn tin từ báo Tuổi Trẻ, hiện trên các nền tảng mạng xã hội, các video clip hướng dẫn tự chế tạo pháo nổ tại nhà và các bài viết rao bán vật liệu để làm pháo tự chế xuất hiện nhan nhản.

Chỉ cần gõ từ khóa trên YouTube, hàng chục video liên quan xuất hiện. Các video được đăng tải hướng dẫn rất chi tiết từ các khâu như chọn vật liệu, liều lượng, cách trộn các loại hóa chất, cách quấn pháo... để làm sao cho ra quả pháo thành phẩm tự chế có thể "nổ to nhất", đạt "hiệu quả" tốt nhất.

Chưa dừng lại, để thể hiện việc "dạy" làm pháo "uy tín" của mình, chủ các video trên còn đốt thử các quả pháo vừa được quấn để chứng minh sức nổ lớn và tác dụng. Những video trên thu hút hàng trăm ngàn lượt xem, thậm chí có cả triệu lượt xem. Nhiều người xem còn để lại lời khen và xin công thức chế tạo pháo từ chủ các video trên, tiềm ẩn nhiều hiểm họa.

Điều đáng nói dù các video đã được đăng tải khá lâu nhưng đến nay vẫn đang tồn tại và lượt xem vẫn tăng lên theo thời gian và thu hút hàng trăm bình luận cổ súy.

Ngoài việc hướng dẫn chế tạo pháo nổ, trên các trang mạng xã hội, các loại hóa chất và vật liệu để chế tạo pháo nổ cũng được rao bán tràn lan. Truy cập vào các nhóm riêng tư có hơn chục ngàn thành viên trên Facebook, ngoài những bài đăng về cách chế tạo pháo nổ, còn có rất nhiều bài đăng rao bán hóa chất để quấn pháo.

Thậm chí trong các nhóm này còn có nhiều tài khoản đăng bán công khai các hóa chất để chế tạo pháo và các nguyên liệu kèm theo như vỏ pháo, dây cháy chậm... Bên cạnh đó, những người chơi mới không biết cách làm sẽ lên nhóm này hỏi công thức.

Tự chế pháo gây ra hậu quả vô cùng nghiêm trọng - Ảnh: vnExpress

Đại tá - PGS.TS Đào Hữu Dân, giảng viên Trường đại học Phòng cháy chữa cháy (Bộ Công an), cho biết những năm gần đây nổi lên việc trẻ em, học sinh tham gia quá trình tự chế tạo pháo, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

"Việc tự chế tạo pháo nổ gây ra những hệ lụy không thể lường trước được, đây xác định là tiếng chuông cảnh báo cho các đơn vị quản lý và là những hành vi vi phạm pháp luật" - đại tá Dân nói.

Vị này nói thêm để chế tạo được một quả pháo nổ sẽ "rất nguy hiểm", bởi sẽ phải cần đến thuốc pháo, chứa các thành phần chính gồm KNO3, bột than, lưu huỳnh... được trộn theo tỉ lệ nhất định.

"Điều nguy hiểm nhất là trong quá trình thực hiện chế pháo, các em làm theo các clip trên mạng nhưng không thể biết được những đặc tính nguy hiểm của thuốc nổ. Ví dụ như trong quá trình trộn các hóa chất với nhau để tạo ra thuốc nổ thì một va chạm mạnh hay ma sát là lập tức phát cháy sẽ tạo ra vụ nổ, gây hệ lụy rất kinh khủng" - ông Dân cảnh báo.

Theo Bộ Công an, chỉ tính riêng năm 2023, toàn quốc đã phát hiện 2.354 vụ mua bán, vận chuyển pháo trái phép, bắt giữ hơn 3.000 người, thu hơn 40.000kg pháo. Đáng chú ý, càng gần đến Tết Giáp Thìn, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về pháo diễn biến phức tạp, đặc biệt là hoạt động chế tạo, sản xuất, sử dụng pháo trái phép.

Cũng theo Bộ Công an, qua các vụ tàng trữ, vận chuyển và mua bán, chế tạo pháo nổ trái phép được lực lượng công an phát hiện, xử lý thời gian qua, hầu hết những người vi phạm đều là thanh thiếu niên, học sinh. Do tò mò và muốn có pháo đốt trong dịp Tết nên đã lên mạng Internet mua các vật dụng, học cách chế tạo pháo nổ.

Nhằm tránh bị phát hiện, các em thường giấu gia đình, thầy cô, người thân để tự làm một mình hoặc rủ bạn cùng làm ở những nơi vắng vẻ hay làm tại nhà khi bố mẹ đi vắng.