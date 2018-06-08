Sau khi người yêu qua đời, chàng trai phát hiện cô từng gửi rất nhiều tin nhắn cho anh. Nhưng đáng tiếc, khi anh đọc được những lời đó trong quyển nhật ký thì đã quá muộn màng.

Mới đây, bài viết của một chàng trai kể về người yêu đã mất trên mạng xã hội khiến nhiều người phải rơi nước mắt. Theo lời kể, anh và bạn gái quen nhau từ khi cô mới học lớp 11. Sau nhiều lần tâm sự, hai người dần nảy sinh tình cảm và trở thành người yêu của nhau. Thế nhưng vì cuộc sống bộn bề, anh dần ít quan tâm đến người yêu. Đến khi cô gái ấy gặp tai nạn và qua đời, anh mới thảng thốt nhận ra mình đã quá vô tâm với người yêu. Đọc được những dòng chữ bạn gái để lại trong nhật ký: “Em đợi anh nhưng em nhớ anh lắm, anh bận mất rồi” hay “Ngày mai liệu anh có đỡ bận để gặp nhau một lúc không nhỉ? Nửa tháng rồi anh đi suốt chẳng biết anh thế nào”… khiến anh luôn tự trách bản thân mình và hiểu thế nào là nỗi khổ khi chờ đợi.

Câu chuyện của chàng trai được cư dân mạng liên tục chia sẻ và bình luận - Ảnh chụp màn hình Sau khi đăng tải, câu chuyện buồn đã gây ra tranh cãi trong cộng đồng mạng. Một số người an ủi anh hãy quên đi quá khứ, tiếp tục cuộc sống của mình vì cả hai không có duyên đi cùng nhau thì cũng chẳng thể trách ai. Số khác lại trách anh đã quá vô tâm, không quan tâm đến người yêu của mình để rồi mất đi mới nuối tiếc.

Sự ra đi của cô gái khiến gia đình đau khổ, chàng trai luôn tự trách bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet “Thật ra con người ta thường không biết trân trọng những thứ bên cạnh mình. Khi mất đi rồi mới cảm thấy hối tiếc. Mà chàng trai cũng không nên tự trách bản thân bởi lỗi ở đây chẳng do một trong hai”, V.Q an ủi. Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình “Có khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm. Tiếc nuối hay không, những gì đã qua cũng chẳng bao giờ tìm lại được...”, S.C buồn bã. “Đàn ông thường quan tâm sự nghiệp, mục đích để bảo đảm tương lai cho người con gái họ yêu. Nhưng họ không biết rằng, điều cần nhất trong tình yêu vẫn là sự quan tâm. Chỉ e rằng đến lúc sự nghiệp bạn ổn định thì người con gái bạn yêu chẳng còn bên cạnh bạn nữa”, T.T trách.

Rơi nước mắt trước hình ảnh đôi nam nữ nắm tay nhau chết dưới đập Mặc dù đã tử vong nhưng cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

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