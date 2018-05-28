Mặc dù đã tử vong nhưng cặp đôi vẫn nắm chặt tay nhau. Cảnh tượng này khiến những người chứng kiến không khỏi xót xa.

Chiều qua (27/5), người dân tại đập Đồng Đò (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) bàng hoàng phát hiện thi thể một cặp đôi trôi dưới đập trong tư thế nắm chặt tay nhau.

Hình ảnh cặp đôi nắm tay nhau tử vong dưới đập khiến nhiều người xót xa - Ảnh cắt từ clip

Lúc đó, vì thời tiết xấu nên mọi người không thể đưa thi thể cả hai lên bờ. Đến sáng nay, lực lượng cứu hộ mới vớt được thi thể của các nạn nhân.

Theo thông tin trên Thời Đại, đôi nam nữ này làm cùng một công ty. Chiều qua cả hai đã đến đập Đồng Đò để tắm. Sau đó, cô gái bị tuột áo phao, nam thanh niên đến cứu nhưng bất thành. Cuối cùng, cả hai tử vong.

Trao đổi với các cơ quan truyền thông, ông Đinh Văn Bảo, Trưởng Công an xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn xác nhận sự việc trên và cho biết hiện cơ quan này vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ sự việc.

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