Lâm Đồng: Cô gái 29 tuổi bị người đàn ông lạ mặt chặn đường tạt xăng, phóng hỏa gây bỏng nặng

Đang chạy xe máy trên đường, cô gái bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt chặn đường tạt xăng, phóng hỏa khiến cơ thể bị bỏng nặng phải nhập viện cấp cứu.

Trao đổi với báo chí, Công an huyện Di Linh cho biết cơ quan này đang tập trung xác minh, điều tra và phối hợp với công an địa phương truy tìm nghi can chặn đường tạt xăng, phóng hỏa khiến một người phụ nữ bị bỏng nặng, nhập viện cấp cứu.

Hiện trường cô gái bị người đàn ông lạ mặt chặn đường tạt xăng, phóng hỏa rồi bỏ chạy - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Tiền phong, chiều tối 25/6, chị N.T.T.D (29 tuổi, ngụ TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) điều khiển xe máy lưu thông trên QL 28 theo hướng từ thị trấn Di Linh (huyện Di Linh) đi xuống TP. Phan Thiết (Bình Thuận). Khi chạy xe đến đoạn dốc mang tên suối Lạnh (thuộc địa bàn xã Gung Ré, huyện Di Linh), chị bất ngờ bị một người đàn ông lạ mặt (đeo khẩu trang) chặn đường, tạt xăng lên người và xe máy rồi châm lửa đốt. Sau khi gây án, đối tượng lên xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chị D. nhập viện trong tình trạng bị bỏng nặng - Ảnh: Internet

Ngay sau đó, người đi đường đã kịp thời phát hiện, dập lửa và đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế huyện Di Linh cấp cứu. Sau đó, chị D. đã được chuyển đến Bệnh viện II Lâm Đồng (TP. Bảo Lộc) trong tình trạng bỏng nặng ở phần ngực, vai, cánh tay và lưng.

Nhận được tin báo từ người dân, Công an xã Gung Ré và Công an huyện Di Linh đã nhanh chóng có mặt, phong tỏa và khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra, truy tìm hung thủ gây ra vụ việc trên.

