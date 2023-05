Khoảng 5 xe máy dừng đèn đỏ trên đường dân sinh giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở phường Thuận Giao (TP Thuận An, Bình Dương), thì bất ngờ một ô tô tải phía sau lao tới. Nhiều xe máy bị ô tô cán qua, 1 người chết, 2 người khác phải nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào 19 giờ tối 30/5, khi khoảng 5 xe máy dừng đèn đỏ trên đường dân sinh giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn thì ô tô tải từ phía sau lao tới.

Đến 20 giờ ngày 30/5, Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phối hợp Công an TP Thuận An phong tỏa hiện trường, điều tra vụ xe tải tông nhiều xe máy đang dừng đèn đỏ làm một người chết, nhiều người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo đó, vào 19 giờ tối cùng ngày, khoảng 5 xe máy dừng đèn đỏ trên đường dân sinh giao với đường Mỹ Phước - Tân Vạn ở phường Thuận Giao, thì bất ngờ một ô tô tải phía sau lao tới.

Nhiều xe máy bị ôtô cán qua, làm một người chết tại chỗ. Một số người bị thương được đưa đi cấp cứu.

Dẫn tin từ Báo Dân Trí, thời điểm trên, người dân nghe tiếng động lớn ngoài đường nên ra kiểm tra. Họ phát hiện 3 xe máy cùng 3 người đàn ông nằm trước đầu ô tô tải.

Những chiếc xe máy nằm ngổn ngang trước đầu xe tải - Ảnh: Báo Dân Trí

Cũng trong nguồn tin này, ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, 3 xe máy bị hư hỏng nặng, nằm ngổn ngang trước đầu xe tải. Theo một số nhân chứng, thời điểm xảy ra tai nạn các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ.

Lực lượng CSGT TP Thuận An cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera quanh khu vực, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Xe giường nằm vượt ẩu trên cao tốc: 1 phụ nữ tử vong tại chỗ, 4 người bị thương nặng Ngay sau tai nạn xảy ra, đại diện lãnh đạo huyện, đã đến thăm, hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân tử vong 5 triệu đồng, hỗ trợ 2 trường hợp bị thương phải phẫu thuật 2 triệu đồng/người.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/kinh-hoang-o-to-tai-tong-hang-loat-xe-may-dung-en-o-3-nguoi-thuong-vong-587500.html