Tuy nhiên, sau khi thẩm vấn, tòa đã quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát cùng cấp yêu cầu điều tra làm rõ một số vấn đề mà không thể bổ sung tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Tiến và chị Nguyễn Thị Ngọc Tươi (SN 2000) sống với nhau như vợ chồng và có một con chung là cháu K. (SN 2016).

Tối 22/6, hai vợ chồng xảy ra cự cãi lớn tiếng về việc Tươi đánh cháu K. Sau đó, Tiến sử dụng ma túy, còn Tươi và cháu K. đi ngủ. Đến khoảng 3 giờ sáng, cháu K. khóc nên Tiến gọi vợ dậy để dỗ con. Tuy nhiên, Tươi tức tối đánh mắng con rồi ngủ tiếp.

Tức giận, Tiến vào bếp lấy dao đi đến chỗ vợ đang ngủ rồi dùng dao đâm nhiều nhát cho đến khi Tươi nằm bất động.

Hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Internet

Gây án xong, Tiến bế con đi qua phòng của anh Nguyễn Quang Hưng, là người thuê nhà của Tiến và nói cho anh Hưng biết vừa đâm chết vợ. Sau đó, Tiến gọi điện thoại cho cha ruột báo đã giết vợ. Anh Hưng gọi điện thoại báo cho cảnh sát 113 và Công an phường Vĩnh Phước.

Khi lực lượng chức năng tới, Tiến cầm dao la hét hoảng loạn, cách đó không xa là thi thể của người vợ. Đến 6 giờ cùng ngày, cảnh sát đã nổ súng, phá cửa, nhanh chóng ập vào khống chế nghi phạm thành công.

Bực tức vì Tươi không dỗ con khóc, Tiến ra tay sát hại vợ dã man - Ảnh: Internet

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường - Ảnh: Internet

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Tiến giao cấu với Tươi khi cô chưa đủ 16 tuổi rồi sinh ra cháu K. Tuy bị hại đã tử vong nhưng để làm rõ dấu hiệu tội phạm "giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", cơ quan điều tra cần giám định huyết thống giữa cháu K. với Tiến và Tươi.

Vì vậy, tòa đã quyết định trả hồ sơ cho VKS để tiếp tục làm rõ hành vi giao cấu với người dưới 16 tuổi của bị cáo. Khi làm rõ dấu hiệu tội phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.