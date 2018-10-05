Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng bạo hành dã man khi mang thai và sinh con: Chồng kêu oan, nghi do bố vợ

Xã hội 05/10/2018 16:44

Người chồng phủ nhận việc bạo hành vợ gây thương tích và cho rằng những hình ảnh bầm tím trên mặt mũi của vợ mình được đăng tải trên Facebook là do bố vợ gây nên.

Ngày 5/10, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) vẫn đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ vợ 16 tuổi lên Facebook tố chồng bạo hành dã man, xảy ra ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa.

Theo đó, chị H.M.T. (SN 2002) tố chồng là Đinh Quốc Tuấn (SN 1995, ngụ xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa) có hành vi bạo hành trong suốt thời gian mang thai và sinh con. Chưa dừng lại ở đó, sau khi hành hung vợ, chồng T. còn đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.

Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng bạo hành dã man khi mang thai và sinh con: Chồng kêu oan, nghi do bố vợ - Ảnh 1
Nội dung và hình ảnh T. tố chồng bạo hành - Ảnh chụp màn hình

Mới đây, anh Đinh Quốc Tuấn đã lên tiếng cho biết bản thân bị oan trước những lời tố cáo sai sự thật của vợ.

"Em có tát vợ, nhưng không phải như vợ em nói và mọi người nghĩ. Nói thế oan cho em lắm!", anh Tuấn trao đổi với Người Lao Động.

Tuấn cho biết, lúc T. đang mang bầu ở tháng thứ 8, trong một lần đi ăn đám giỗ cả hai đã xảy ra ghen tuông rồi cãi vã khiến chị T. bất ngờ nhảy xuống xe. Sợ vợ sảy thai nên Tuấn nóng giận tát vợ một cái. 

Về những hình ảnh khuôn mặt chị T. bị bầm tím, Tuấn phủ nhận là do mình hành hung mà cho rằng có thể do bố vợ đánh. "Những vết thâm đó là do bố vợ uống rượu ở nhà em và tức giận vì vợ em nói không chịu nghe nên bố vợ tát vài cái", Tuấn phân trần.

Cũng theo người chồng, lần gần đây nhất anh và vợ xô xát là cách đây 8-9 ngày. Do đi làm về mệt mà chị T. không chịu dọn cơm nên Tuấn nóng nảy tát vợ một cái. Người chồng trong câu chuyện mong mọi người hãy tìm hiểu kỹ sự việc rồi hẵng phán xét đúng sai.

Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng bạo hành dã man khi mang thai và sinh con: Chồng kêu oan, nghi do bố vợ - Ảnh 2
Chị T. kể chuyện chồng bạo hành - Ảnh: Người Lao Động

Trái ngược với lời của Tuấn, chị T. khẳng định những vết bầm tím trên khuôn mặt và cơ thể là do chồng hành hung mình cách đây không lâu. Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Như đã đưa tin trước đó, vào chiều 1/10, H.M.T. lên mạng xã hội tố chồng bạo hành trong suốt thời gian mang thai và sinh con. 

Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng bạo hành dã man khi mang thai và sinh con: Chồng kêu oan, nghi do bố vợ - Ảnh 3
Hình ảnh được cho là T. bị chồng đánh đập thâm tím - Ảnh: Facebook

"Tôi là H.M.T. (SN 2002), tại xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình. Năm 2017, tôi đang học lớp 9 tại trường trung học cơ sở Đức Hóa, tuổi nhỏ chưa suy nghĩ chin chắn tin vào lời nói ngon ngọt của anh Đinh Quốc Tuấn sống tại thôn Đồng Lâm, xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa. Vì tin lời nên trao thân mong tìm được bến đỗ tốt cho mình. Gia đình tuy ngăn cản nhưng vì yêu và tin nên tôi bỏ qua lời gia đình. Biết tin tôi có bầu, anh Tuấn có làm đám cưới với tôi trong lúc tôi chưa đủ tuổi nên pháp luật chưa công nhận. Về sống chung chưa được bao lâu nhưng đã nhiều lần bị anh Tuấn đánh đập", T. viết trên mạng xã hội.

Người vợ trẻ tiết lộ, lúc cô đang mang bầu ở tháng thứ 5, người chồng đã đánh đập, siết cổ cô đến bầm tím. Đến tháng thứ 8, chồng T. nhẫn tâm đánh đập vào mặt vợ, gây ảnh hưởng đến thể xác và tinh thần nghiêm trọng.

"Tuy chịu áp lực nhưng vì thương đứa con trong bụng nên tôi im lặng và chịu đựng. Tôi nghĩ sau khi sinh con, anh ấy sẽ thay đổi, không ngờ vẫn chứng nào tật nấy. Tôi sinh được 1 tháng 23 ngày anh Tuấn lại đánh gây thương tích vào mặt phải và đuổi 2 mẹ con tôi ra khỏi nhà giữa đêm trời mưa to", H.M.T. kể.

Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng bạo hành dã man khi mang thai và sinh con: Chồng kêu oan, nghi do bố vợ - Ảnh 4

Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng bạo hành dã man khi mang thai và sinh con: Chồng kêu oan, nghi do bố vợ - Ảnh 5
Chồng T. phủ nhận chuyện bạo hành vợ - Ảnh: Facebook

Đăng kèm bài viết là những hình ảnh được cho là T. bị chồng đánh đập thâm tím mặt mày.

"Vẫn biết mình sai và tin nhầm người nhưng ai cũng có mắc sai lầm. Tôi viết lên đây mong cộng đồng mạng và xã hội lên tiếng bảo vệ sự công bằng cho mẹ con tôi", T. cầu khẩn.

Ngay sau khi đăng tải trên mạng xã hội, bài viết nhận về hàng ngàn lượt thích và bình luận từ cộng đồng mạng. 

Theo tìm hiểu, do T. chưa đủ tuổi đăng ký kết hôn nên hai gia đình đồng ý cho T. về ở với Tuấn như vợ chồng vào cuối năm 2017.

Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng đánh đập, siết cổ, đuổi ra khỏi nhà khi mới sinh con được 1 tháng

Vợ 16 tuổi lên mạng tố chồng đánh đập, siết cổ, đuổi ra khỏi nhà khi mới sinh con được 1 tháng

Theo lời người vợ trẻ, trong suốt thời gian mang thai, cô bị chồng đánh đập, bạo hành dã man, thậm chí đuổi ra khỏi nhà khi mới sinh con được 1 tháng.

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