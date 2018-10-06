Tìm thấy thi thể ở Trung Quốc nghi là người vợ bị chồng bác sĩ giết hại rồi vứt xác xuống sông phi tang

Tin nóng 06/10/2018 16:35

Khi có kết quả ADN chứng minh thi thể được tìm thấy là chị Đặng Thị H., Công an Trung Quốc sẽ bàn giao thi thể về cho Việt Nam.

Ngày 6/10, Đại tá Nông Minh Đức - Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng cho biết, Công an Trung Quốc đã tìm thấy thi thể một phụ nữ nghi là chị Đặng Thị H. (30 tuổi, trú tại Tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng). Cách đây hơn 1 tháng, chị H. bị chồng là Triệu Văn Hải (SN 1977) ra tay sát hại rồi ném xác xuống sông.

Hiện Cơ quan công an tỉnh Cao Bằng đã đưa bố mẹ, người thân của chị H. sang Trung Quốc nhận diện thi thể và lấy mẫu xét nghiệm ADN.

Tuy vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm ADN, Đại tá Đức cho biết tính đến thời điểm hiện tại đã có khẳng định 90% cái xác kia chính là chị Đặng Thị H.

Tìm thấy thi thể ở Trung Quốc nghi là người vợ bị chồng bác sĩ giết hại rồi vứt xác xuống sông phi tang - Ảnh 1
Đối tượng Triệu Văn Hải - Ảnh: Internet

Theo người nhà nạn nhân, nhận diện qua đồ trang sức thì thi thể được tìm thấy bên Trung Quốc chính là chị H. Ngoài ra, Hải khai đã dùng dây giày thể thao buộc gập thi thể người vợ rồi cho vào bao tải. Điều này cũng trùng khớp với tình trạng của thi thể được phát hiện ở Trung Quốc.

Khi có kết quả ADN chứng minh thi thể trên là chị Đặng Thị H., Công an Trung Quốc sẽ bàn giao thi thể về cho Việt Nam.

Tìm thấy thi thể ở Trung Quốc nghi là người vợ bị chồng bác sĩ giết hại rồi vứt xác xuống sông phi tang - Ảnh 2
Khu vực Triệu Văn Hải ném xác vợ - Ảnh: Internet

Trước đó vào ngày 31/8, Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo của người dân về vụ án mạng xảy ra tại tổ 13, phường Sông Hiến. 

Qua điều tra ban đầu, cơ quan điều tra xác định Triệu Văn Hải - bác sĩ đang làm việc tại TP. Cao Bằng đã sát hại vợ rồi bỏ trốn.

Cách đó không lâu, một số hàng xóm phát hiện bác sĩ Hải cùng vợ rời khỏi nhà riêng, phía bên trong nhà có nhiều vết máu nên báo công an.

Ngày 7/9, cơ quan công an đã bắt được nghi phạm Hải khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, Hải khai khoảng 13 giờ ngày 30/8, Hải và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát, Hải đã dùng tay bóp cổ chị H. tử vong. Sau đó, đối tượng ngồi uống rượu và viết thư để lại nói lý do mình giết vợ.

Viết thư xong, Hải tiếp tục lên giường ngủ đến nửa đêm cùng ngày. Khi tỉnh dậy, Hải bỏ xác vợ vào bao tải, dùng xe máy chở đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP. Cao Bằng) rồi ném xuống sông.

Tìm thấy thi thể ở Trung Quốc nghi là người vợ bị chồng bác sĩ giết hại rồi vứt xác xuống sông phi tang - Ảnh 3
Hải và chị H. mới cưới cách đây mấy tháng - Ảnh: Internet

Sau đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, đi xe máy xuống Bắc Kạn vào hiệu cầm đồ, đặt chiếc xe máy được 11,5 triệu đồng. Hải cầm tiền rồi bắt xe ô tô đi Thái Nguyên, Hà Nội rồi vào TPHCM, sau đó quay lại Hà Nội thì bị bắt.

Ngày 9/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng đã ra quyết định khởi tố vụ án Giết người theo quy định của pháp luật.

Câu nói của đại tá khiến bác sĩ giết vợ ôm mặt nức nở

Câu nói của đại tá khiến bác sĩ giết vợ ôm mặt nức nở

Khi cán bộ điều tra nhắc đến mẹ, Hải ôm mặt, cúi xuống khóc nức nở, hứa sẽ hợp tác với cơ quan điều tra, thành khẩn khai báo những việc đã làm.

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