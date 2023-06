Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục tố tụng, dựng lại hiện trường và ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuật để tạm giam. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuật (SN 1981) để điều tra hành vi "Giết người". Vụ án mạng gây chấn động vùng quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra vào cuối tháng 2/2023. Theo hồ sơ của cơ quan công an, chiều 28/2, Nguyễn Văn Thuật đến công an xã Hàm Hiệp trình báo, khi mình đi làm về thì thấy nhà đóng cửa nên trèo cửa sổ vào nhà kiểm tra thì phát hiện bạn gái chung sống (chưa đăng kí kết hôn) là chị L.T.T.L ( SN 1983) đã tử vong trong phòng ngủ. Đối tượng Nguyễn Văn Thuật - Ảnh: Báo Dân Việt Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến hiện trường thu thập chứng cứ và trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đến khám nghiệm tử thi. Qua đánh giá hiện trường của các cơ quan chức năng, có nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh cũng như các dấu vết trên tử thi rất bất thường. Từ đó, Công an nhận định đây là nghi án nên yêu cầu báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự lên phối hợp. Các điều tra viên đã mời đối tượng Nguyễn Văn Thuật làm việc. Sau một thời gian khai báo quanh co, người này khai chiều hôm trước tại nhà có tổ chức đám giỗ, sau đó giữa mình và chị L. có cãi nhau dẫn đến việc Thuật đánh chị L bằng ống nhựa. Đến rạng sáng 28/2, Thuật rời khỏi nhà đi làm và chiều về thì phát hiện vụ việc. Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Lao Động Dẫn tin từ Báo Lao Động, sau khi Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã có thêm nhiều tình tiết để đánh giá vụ án và làm việc với nghi phạm. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Thuật đã thừa nhận dùng dây siết cổ chị L. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục tố tụng, dựng lại hiện trường và ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuật để tạm giam. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.