Khởi tố và bắt tạm giam bị can dùng dây siết cổ vợ hờ đến chết trong vụ án mạng tại Bình Thuận

Xã hội 03/06/2023 13:39

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục tố tụng, dựng lại hiện trường và ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuật để tạm giam. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin từ Báo Dân Việt, ngày 3/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận cho biết, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Thuật (SN 1981) để điều tra hành vi "Giết người".

Vụ án mạng gây chấn động vùng quê xã Hàm Hiệp, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) xảy ra vào cuối tháng 2/2023.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, chiều 28/2, Nguyễn Văn Thuật đến công an xã Hàm Hiệp trình báo, khi mình đi làm về thì thấy nhà đóng cửa nên trèo cửa sổ vào nhà kiểm tra thì phát hiện bạn gái chung sống (chưa đăng kí kết hôn) là chị L.T.T.L ( SN 1983) đã tử vong trong phòng ngủ.

Khởi tố và bắt tạm giam bị can dùng dây siết cổ vợ hờ đến chết trong vụ án mạng tại Bình Thuận - Ảnh 1
Đối tượng Nguyễn Văn Thuật - Ảnh: Báo Dân Việt

Ngay sau đó, Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến hiện trường thu thập chứng cứ và trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận đến khám nghiệm tử thi.

Qua đánh giá hiện trường của các cơ quan chức năng, có nhiều mảnh vỡ của ly thủy tinh cũng như các dấu vết trên tử thi rất bất thường.

Từ đó, Công an nhận định đây là nghi án nên yêu cầu báo cáo Phòng Cảnh sát Hình sự lên phối hợp.

Các điều tra viên đã mời đối tượng Nguyễn Văn Thuật làm việc. Sau một thời gian khai báo quanh co, người này khai chiều hôm trước tại nhà có tổ chức đám giỗ, sau đó giữa mình và chị L. có cãi nhau dẫn đến việc Thuật đánh chị L bằng ống nhựa. Đến rạng sáng 28/2, Thuật rời khỏi nhà đi làm và chiều về thì phát hiện vụ việc.

Khởi tố và bắt tạm giam bị can dùng dây siết cổ vợ hờ đến chết trong vụ án mạng tại Bình Thuận - Ảnh 2
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án - Ảnh: Báo Lao Động

Dẫn tin từ Báo Lao Động, sau khi Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm tử thi, cơ quan công an đã có thêm nhiều tình tiết để đánh giá vụ án và làm việc với nghi phạm. Với những bằng chứng không thể chối cãi, Nguyễn Văn Thuật đã thừa nhận dùng dây siết cổ chị L. 

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận đã tiến hành các thủ tục tố tụng, dựng lại hiện trường và ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can Nguyễn Văn Thuật để tạm giam. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn. 

Đánh vợ 'để chết từ từ' khi mang thai: Đủ yếu tố cấu thành tội giết người?

Đánh vợ 'để chết từ từ' khi mang thai: Đủ yếu tố cấu thành tội giết người?

Vụ người vợ mang thai 7 tháng bị hành hạ dã man ở Hải Dương, bước đầu cơ quan điều tra đã có kết luận. Đồng thời, người vợ cũng được giám định thương tật với tỷ lệ 29%.

Xem thêm
Từ khóa:   tin xã hội dùng dây siết cổ bạn gái bị can Nguyễn Văn Thuật

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Cá mập xuất hiện trong kênh nước của công viên, 10.000 người đã ùn ùn kéo đến xem

Video 59 phút trước
Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tình huống trớ trêu sau 3 năm ly hôn và nỗi băn khoăn khi mang thai với người cũ

Tâm sự 1 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Qua đêm nay, 3 con giáp vét sạch Lộc Trời, thời vận lên hương, thuận đường công danh, tiền vàng dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Bế con ra ban công dỗ lúc nửa đêm, tôi vô tình nghe được bí mật khiến hôn nhân đảo lộn

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Màn tìm kiếm quyển sách cũ trong nhà kho của chồng cũ sau 3 năm đường ai nấy đi

Tâm sự 1 giờ 44 phút trước
Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Cụ bà 66 tuổi đến sân bay gặp bạn trai phi công yêu qua mạng và cái kết dở khóc dở cười

Video 1 giờ 59 phút trước
Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Lời khuyên khó hiểu từ người chị gái và sự thật bất ngờ phía sau khi mọi chuyện hé lộ

Tâm sự gia đình 2 giờ 14 phút trước
Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Màn bộc bạch bất ngờ của mẹ chồng và nỗi băn khoăn về chặng đường 7 năm hôn nhân

Tâm sự 2 giờ 29 phút trước
Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Trong 10 ngày tới, thời thế đã đến, 3 con giáp vận may kéo về, hưởng lộc trời cho, làm ăn thuận lợi, tận hưởng Vinh Hoa - Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Sáu 25/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Nghỉ hưu sớm có thực sự tốt cho não bộ?

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt