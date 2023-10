Dương Quang Bình (44 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: VOV

Tối 18/2/2020, Bình uống rượu rồi chửi bới vợ con, gây gổ với nhà em gái ruột. Bị can khóa trái cửa cổng (cổng chung giữa nhà mình và nhà anh Vũ Mạnh Dũng), nghiêng xe môtô làm đổ xăng ra sân chung và châm lửa đốt xe máy. Trước tình hình trên, em gái đối tượng đã gọi điện báo cho Cảnh sát 113 đến ứng cứu. Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm cùng người dân đã phá khóa cửa vào nhà dập lửa. Lúc này, Bình đang cầm dao uy hiếp những người trong gia đình.

Thấy lực lượng công an, Bình mang theo dao chạy ra sau nhà, trèo qua cửa sổ sang nhà em gái và em rể. Tại đây, Bình đâm anh Dũng gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Đối tượng bị công an khống chế ngay sau đó. Cơ quan chức năng xác định, trước, trong và sau khi phạm tội, bị can Bình rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma tuý, rượu.