Kẻ sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng nhận kết cục thế nào?

Xã hội 21/07/2021 21:48

Liên quan đến sự việc NSƯT Vũ Mạnh Dũng bị sát hại tại nhà, mới đây, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã ra quyết định xử lý hung thủ gây ra vụ việc.

Theo VOV, chiều ngày 21/7/2021, Hội đồng xét xử TAND TP. Hà Nội đã tuyên án tử hình với Dương Quang Bình (44 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) về tội Giết người, theo Khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự. Đây là đối tượng sát hại NSƯT Vũ Mạnh Dũng - Phó trưởng Đoàn nhạc kịch của Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam.

Theo cáo trạng, năm 2006, Bình cai nghiện ma túy xong và được gia đình đưa đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1. Bình là anh vợ của NSƯT Vũ Mạnh Dũng. Hai người sống ở hai căn nhà khác nhau nhưng có chung cổng. 

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Dương Quang Bình (44 tuổi, trú quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) - Ảnh: VOV

Tối 18/2/2020, Bình uống rượu rồi chửi bới vợ con, gây gổ với nhà em gái ruột. Bị can khóa trái cửa cổng (cổng chung giữa nhà mình và nhà anh Vũ Mạnh Dũng), nghiêng xe môtô làm đổ xăng ra sân chung và châm lửa đốt xe máy. Trước tình hình trên, em gái đối tượng đã gọi điện báo cho Cảnh sát 113 đến ứng cứu. Tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm cùng người dân đã phá khóa cửa vào nhà dập lửa. Lúc này, Bình đang cầm dao uy hiếp những người trong gia đình.

Thấy lực lượng công an, Bình mang theo dao chạy ra sau nhà, trèo qua cửa sổ sang nhà em gái và em rể. Tại đây, Bình đâm anh Dũng gục tại chỗ. Nạn nhân tử vong do mất máu cấp. Đối tượng bị công an khống chế ngay sau đó. Cơ quan chức năng xác định, trước, trong và sau khi phạm tội, bị can Bình rối loạn tâm thần do sử dụng nhiều loại ma tuý, rượu.

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Cảnh sát khống chế Dương Quang Bình tối 18/2 - Ảnh: VietNamNet

Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải nhưng xét hành vi của bị cáo rất côn đồ, hung hãn, đã được giáo dục nhiều lần nhưng không thay đổi, nên cần thiết loại trừ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Theo VietNamNet, về NSƯT Vũ Mạnh Dũng, (SN1978) ca sĩ solist của Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, là giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giảng viên cộng tác Khoa Thanh nhạc – Đại học VHNT Quân đội, Phó đoàn trưởng đoàn Hát nhà hát Nhạc vũ Kịch Việt Nam.

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 NSƯT Vũ Mạnh Dũng - Ảnh: Internet

Khi còn sinh thời, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng đã có một sự nghiệp đáng tự hào. Năm 2004, tốt nghiệp cử nhân biểu diễn thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Năm 2009, Mạnh Dũng tốt nghiệp xuất sắc Thạc sĩ chuyên ngành Biểu diễn Opera tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Anh đã đạt nhiều giải thưởng như Huy chương vàng bài hát Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh, Hội diễn ngành giáo dục toàn quốc năm 2004; giải Nhì cuộc thi hát "Thính phòng Nhạc kịch toàn quốc năm 2009"; Huy chương Vàng vai diễn Anh Hà trong vở Nhạc kịch Cô Sao của nhạc sỹ Đỗ Nhuận – Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc 2015... Năm 2019, nghệ sĩ Vũ Mạnh Dũng được phong tặng danh hiệu NSƯT.

NSƯT Vũ Mạnh Dũng còn được đánh giá là giọng baritone số 1 và thể hiện tốt nhất các nhạc phẩm nổi tiếng của nhạc sĩ Đỗ Nhuận như: Người tạc tượng, Lá đỏ, Cô Sao.

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