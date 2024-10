Theo thông tin từ báo Công an TP.HCM, tối 9/10, Công an TP Dĩ An đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Dương điều tra vụ án mạng xảy ra trong một công ty làm nam công nhân tử vong.

Thông tin ban đầu, trưa cùng ngày tại công ty xe đạp B.M, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, nam công nhân tên Khang (28 tuổi, quê An Giang) cầm dụng cụ bị hư để đi tìm chỗ sửa.