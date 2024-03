Công an tỉnh Lai Châu cho biết, giữa nạn nhân bị sát hại và nghi phạm từng có quan hệ tình cảm. Hai người đã chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của chị L. Trước khi bị sát hại, vì xảy ra mâu thuẫn chị L. đã gói ghém quần áo và yêu cầu đối tượng Xươm ra khỏi nhà của mình. Và đây cũng là nguyên nhân dẫn tới việc chị L. bị sát hại.

Gia cảnh khó khăn của gia đình chị L. - Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cho biết, trưa ngày 5/3, đối tượng Lò Văn Xươm đã uống rượu với anh trai của nạn nhân. Đây cũng là lý do khiến đối tượng mất khả năng kiểm soát do nồng độ cồn. Với vết thương dài, sâu trên thi thể nạn nhân, thể hiện sự dã man, mất nhân tính của đối tượng đối với người mà mình từng có cuộc sống như vợ chồng.

Tiếp tục thông tin cho biết từ Đại tá Phạm Hải Đăng, vết thương dài 17,5cm khiến nạn nhân tử vong, làm đứt toàn bộ gân cơ vùng góc hàm bên phải, đứt răng hàm dưới bên phải, đứt tĩnh mạch và động mạch cảnh ngoài. Đây cũng là các đặc điểm để cơ quan chức năng kết luận, nạn nhân chết do mất máu cấp, vì đứt tĩnh mạch và động mạch cảnh ngoài.