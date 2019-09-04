Hé lộ danh tính gã đàn ông sàm sỡ, tát phụ nữ dưới hầm để xe chung cư Mipec Long Biên

Xã hội 04/09/2019 16:19

Cơ quan công an đã tiết lộ danh tính gã đàn ông sàm sỡ phụ nữ dưới hầm để xe chung cư Mipec Long Biên.

Công an quận Long Biên (Hà Nội) cho biết đang điều tra, xử lý vụ sàm sỡ phụ nữ dưới hầm để xe chung cư Mipec Long Biên.

Danh tính đối tượng sàm sỡ cô gái được xác định là Đào Đức Thành (SN 1973, trú tại phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội).

Thành khai nhận do uống rượu nên không làm chủ được hành vi, dẫn đến có hành động không đúng mực với cô gái trong hầm gửi xe, theo VTC.

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Người đàn ông sàm sỡ phụ nữ dưới hầm để xe chung cư Mipec Long Biên - Ảnh: VTC

Sau khi chứng kiến Thành dùng tay sàm sỡ phụ nữ, nhiều người vào can ngăn và xảy ra xô xát với Thành. Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của tòa nhà ghi lại.

Hiện nạn nhân trong vụ việc là chị L.H.M. (SN 1991) đã làm đơn gửi cơ quan công an đề nghị xử lý đối tượng theo quy định pháp luật.

Công an quận Long Biên đang xác minh mức độ thương tích của những người xô xát với Thành để làm cơ sở điều tra.

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Toàn bộ vụ sàm sỡ phụ nữ dưới hầm để xe chung cư Mipec Long Biên được camera ghi lại - Ảnh cắt từ clip
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Kẻ sàm sỡ xô xát với người dân vào can ngăn - Ảnh: 

Như đã đưa tin, khoảng 22 giờ ngày 2/9, chị M. đến thăm bố mẹ ở chung cư Mipec Long Biên. Khi đang đứng ở hầm gửi xe, chị M. bị Đào Đức Thành sàm sỡ. Ban quản trị tòa nhà cho biết khi bị người dân can ngăn, Thành còn đấm vào mặt một người đàn ông 57 tuổi. Chị M. khẳng định đối tượng có biểu hiện say rượu, liên tục chửi bới, lăng mạ mọi người. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

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Sau khi chạy thoát khỏi người đàn ông có hành vi sàm sỡ, bé gái òa khóc ôm choàng lấy mẹ. Hiện tại tinh thần của bé gái rất hoảng sợ, không dám tiếp xúc với người lạ.

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Từ khóa:   sàm sỡ phụ nữ

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