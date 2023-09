Sau khi hay tin bố mẹ bị bắt vì đánh bạc, 2 cháu nhỏ bồng bế nhau đến hiện trường khóc lóc thảm thiết. Hình ảnh này khiến mọi người vừa thương vừa bức xúc.

Sáng 16/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã đưa 19 đối tượng bị bắt vì đánh bạc về trụ sở đơn vị để tiếp tục đấu tranh, lấy lời khai, làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền.

19 đối tượng bị bắt vì đánh bạc tại Đắk Lắk - Ảnh: Internet

Theo thông tin trên Người lao động, vào chiều tối 15/2, tổ công tác của Đội Đấu tranh chống tệ nạn xã hội và mua bán người (Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk) đã ập vào nhà của ông Nguyễn Văn Sỹ (45 tuổi, thôn 8, thị trấn Ea Súp, huyện Ea Súp). Tại đây, cơ quan công an đã bắt quả tang 19 đối tượng gồm cả nam lẫn nữ đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ gần 100 triệu đồng, 4 chiếc xe máy, hơn 20 điện thoại di động và nhiều dụng cụ đánh bạc.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, làm rõ - Ảnh: Internet

Được biết, chủ sòng bạc này là ông Sỹ và Nguyễn Văn Tài (33 tuổi, em trai ông Sỹ). Trước khi vào sòng bạc, mỗi người phải đóng cho chủ sòng bạc 100.000 tiền xâu. Để không bị phát hiện, các đối tượng này thường xuyên đổi vị trí đánh bạc và thuê 1 người bảo vệ vòng ngoài.

Cũng theo nguồn tin trên, trong 19 con bạc bị bắt, có 1 cặp vợ chồng sống gần đó. Khi sòng bạc bị bắt, 2 con nhỏ của đôi vợ chồng này đã bồng bế nhau đến hiện trường tìm bố mẹ. Chứng kiến cảnh bé gái 8 tuổi bế em nhỏ chỉ mới hơn 1 tuổi đến hiện trường khóc lóc thảm thiết, ai nấy đều không khỏi bức xúc vì 2 vợ chồng ham mê cờ bạc, bỏ bê con nhỏ.

