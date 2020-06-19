Nghi vợ ngoại tình, Ninh mua xăng định đốt vợ nhưng cuối cùng người bị thiêu chết lại là bé trai 6 tuổi.

Hôm nay (19/6), TAND TP. Hà Nội đưa bị cáo Hoàng Tiến Ninh (SN 1978, ở quận Hai Bà Trưng) ra xét xử vì tội Giết người và Hủy hoại tài sản.

Theo bản cáo trạng, chị Trần Kim S. (SN 1990) là mẹ đơn thân, có con trai là cháu Hoàng Gia Khánh (SN 2012).

Cuối năm 2012, chị S. và bị cáo Hoàng Tiến Ninh có quan hệ tình cảm và chung sống như vợ chồng. Lúc này, cháu Khánh chưa đầy 1 tuổi.

Đến năm 2017, cặp đôi kết hôn và có một con chung là cháu Hoàng Minh Khang. Cả gia đình chung sống ở phố Bùi Ngọc Dương (Hà Nội).

Hoàng Tiến Ninh thiêu chết con riêng của vợ - Ảnh: Vietnamnet

Sau khi lấy nhau, đôi vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì Ninh nghi ngờ chị S. ngoại tình.

Sáng 11/10/2018, Ninh và chị S. cãi vã to tiếng. Chị S. đưa hai con về nhà bố mẹ đẻ. Tối cùng ngày, Ninh đến nhà bố mẹ vợ để đón vợ con về nhưng chị S. không đồng ý nên bị cáo chỉ đón được cháu Khang.

Đến 0 giờ 30 ngày hôm sau, Ninh mua đầy bình xăng rồi mang đến nhà bố mẹ vợ với mục sát hại vợ.

Đến nơi, Ninh tưới xăng lên khắp người vợ và cháu Khánh rồi châm lửa đốt. Lửa cháy bén vào người bị cáo và bé trai.

Ninh bỏ chạy ra ngõ và được người nhà đưa đi cấp cứu và điều trị. Tuy nhiên, con riêng của chị S. thì không được may mắn như vậy. Cháu bé bị lửa thiêu chết vô cùng đau đớn.

Bên cạnh đó, đám cháy bùng phát đã thiêu rụi, làm hư hỏng, thiệt hại nhiều tài sản của gia đình chị S. và một số hộ dân xung quanh.

Trong quá trình điều án, mẹ ruột bị cáo đã bồi thường cho gia đình thông gia 100 triệu đồng. Bố mẹ ruột chị S. cũng xin tòa giảm nhẹ tội cho con rể vì không muốn cháu mình mất bố.

Sau khi xem xét, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Tiến Ninh án tử hình vì tội Giết người, 3 năm tù tội Hủy hoại tài sản, tổng hình phạt là tử hình.

Bên trong phòng trọ bị cháy khiến 3 cô cháu tử vong: Tài sản bị thiêu rụi, người dân nghe tiếng kêu cứu của nạn nhân rồi lịm dần Hầu hết tài sản bên trong căn phòng trọ nơi 3 cô cháu sinh sống gần như bị thiêu rụi, đám cháy khủng khiếp đến nỗi nhiều trái cây cũng đã cháy đen. Người dân nghe tiếng kêu cứu của các nạn nhân rồi lịm dần trong biển lửa.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-nghi-vo-ngoai-tinh-chong-tuoi-xang-thieu-chet-con-rieng-cua-vo-363397.html