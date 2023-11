Ngoài quan hệ tình dục với bạn trai 16 tuổi, bé gái 12 tuổi còn bị 2 thanh niên khác lạm dụng tình dục.

Hôm nay (19/11), TAND TP Hà Nội đã đưa bị cáo Nguyễn Đình Dương (sinh năm 2004, ở Bắc Ninh) ra xét xử vì tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Nạn nhân được xác định là bé P.T.B.C (sinh ngày 21/1/2008). Ngoài quan hệ với bạn trai 16 tuổi, nạn nhân còn bị 2 thanh niên khác lạm dụng tình dục.

Theo cáo buộc, trước đó vào khoảng cuối tháng 2/2020, Dương quen biết và nảy sinh tình cảm với bé C. Từ ngày 5-17/3, Dương đã 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với bé gái 12 tuổi tại nhà nạn nhân ở quận Đống Đa và tại huyện Quế Võ, Bắc Ninh.

Đến ngày 10/5, chị Đ.T.H (mẹ bé C.) kiểm tra ví thì phát hiện mất 1,1 triệu đồng và 1 thẻ ngân hàng nên gặng hỏi con. Lúc này, bé C. mới kể đã đưa ví của mẹ cho Dương để trộm tiền và thẻ ATM.

Bé gái 12 tuổi bị 3 thanh niên lạm dụng tình dục nhiều lần - Ảnh minh họa: Internet

Ngay sau đó, cơ quan công an đã triệu tập Dương đến làm việc. Tại đây, đối tượng này đã xin đầu thú, thừa nhận quan hệ tình dục với bé gái 12 tuổi. Ngoài ra, Dương cũng thừa nhận việc đã bảo C. lấy trộm ví của mẹ để trộm tiền và thẻ ATM.

Trong quá trình điều tra vụ án, C. còn khai có quan hệ tình dục với 2 thanh niên khác là Nguyễn Văn Nam (sinh năm 2004, ở Hà Nam) và Đỗ Văn Nam (sinh năm 2003, Phú Thọ).

Theo thông tin trên Vietnamnet, cơ quan điều tra xác định Đỗ Văn Nam có quan hệ tình dục với C. ở khu vực nhà vệ sinh công cộng ở phố Hàng Khay. Vào ngày 9/5, Công an quận Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Nam về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Sau đó, Nguyễn Văn Nam đã đến công an phường Văn Chương đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đang tiến hành giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật.

Phiên tòa xét xử Dương hôm nay đã phải tạm hoãn vì HĐXX yêu cầu phía VKS bổ sung thêm một số tài liệu liên quan.

