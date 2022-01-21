Gia đình mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bức xúc trước tin đồn "nhận 1 tỷ để viết đơn giảm án"

Xã hội 21/01/2022 09:44

Phía gia đình mẹ ruột bé 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành hiện đang rất bức xúc và mệt mỏi trước những thông tin sai sự thật về gia đình liên tục được tung ra.

Ở thời điểm hiện tại, những vụ việc về bạo hành trẻ em hiện đang được dư luận quan tâm rất nhiều. Trong đó, vụ án về "bé 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành tử vong" dù đã gần 1 tháng trôi qua những vẫn đang khiến nhiều người rất bức xúc, các hội nhóm kêu gọi bảo vệ quyền lợi của bé thời gian qua cũng vì vậy mà không ngừng được lập lên.

Gia đình mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bức xúc trước tin đồn 'nhận 1 tỷ để viết đơn giảm án' - Ảnh 1

Tuy nhiên, bên cạnh việc chia sẻ thông tin quanh vụ việc và sự xót xa dành dành cho bé V.A. thì trong số đó cũng bất ngờ có không ít những tin đồn thất thiệt liên tục được tung ra. Đỉnh điểm nhất là mới đây nhiều tin đồn về việc mẹ ruột bé V.A nhận số tiền 1 tỷ đồng từ phía gia đình "dì ghẻ" trong vụ việc để viết đơn xin giảm án. 

Gia đình mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bức xúc trước tin đồn 'nhận 1 tỷ để viết đơn giảm án' - Ảnh 2

Trước những tin đồn thất thiệt và vô lý liên tục được tung ra trên MXH, gia đình mẹ ruột bé V.A. mới đây đã phải lên tiếng. Trên trang cá nhân của mình, bác của bé V.A. - bà Nguyễn Thị Thanh Loan khẳng định gia đình sẽ không bao giờ rút đơn, bãi nại hay xin giảm án cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Kim Trung Thái.

Gia đình mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bức xúc trước tin đồn 'nhận 1 tỷ để viết đơn giảm án' - Ảnh 3
Ảnh chụp màn hình

Bác ruột bé V.A. cũng bức xúc chia sẻ bài viết liên quan đến việc phía gia đình đã nhận 1 tỷ để viết đơn xin giảm án cho những kẻ thủ ác và phủ nhận đầy hoàn toàn là tin đồn thất thiệt. "Gia đình bé V.A không bao giờ rút đơn, bãi nại hay xin giảm án cho hai con quỷ đội lốt người đã giết chết cháu tôi. Gia đình vẫn đang chuẩn bị chu đáo mọi thứ để chờ ngày vụ án được xét xử. Mọi thông tin từ các nguồn khác đều không phải là tiếng nói của gia đình" - gia đình V.A. chia sẻ.

Gia đình mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bức xúc trước tin đồn 'nhận 1 tỷ để viết đơn giảm án' - Ảnh 4
Gia đình mẹ bé 8 V.A. làm việc với luật sư (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình cho biết sẽ tin tưởng và sự nghiêm minh của pháp luật để điều tra, xét xử vụ án đúng người, đúng tội. Gia đình mẹ bé cũng gửi lời cám ơn mọi người đã lên tiếng trong cộng đồng suốt thời gian qua để động viên và giúp đỡ gia đình rất nhiều. 

Gia đình mẹ bé 8 tuổi bị dì ghẻ bạo hành bức xúc trước tin đồn 'nhận 1 tỷ để viết đơn giảm án' - Ảnh 5

Liên quan đến vụ án bạo hành bé 8 tuổi, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa qua đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Luật sư vụ bé 8 tuổi bị bạo hành khẳng định sẽ không khoan nhượng, lên tiếng về thông tin tha thứ cho bố ruột và dì ghẻ

Luật sư vụ bé 8 tuổi bị bạo hành khẳng định sẽ không khoan nhượng, lên tiếng về thông tin tha thứ cho bố ruột và dì ghẻ

Trước nhiều thông tin không chính xác liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành, luật sư đại diện gia đình mẹ ruột bé đã chính thức lên tiếng.

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