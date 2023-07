Gia đình mẹ bé 8 V.A. làm việc với luật sư (Ảnh: Thanh Niên)

Gia đình cho biết sẽ tin tưởng và sự nghiêm minh của pháp luật để điều tra, xét xử vụ án đúng người, đúng tội. Gia đình mẹ bé cũng gửi lời cám ơn mọi người đã lên tiếng trong cộng đồng suốt thời gian qua để động viên và giúp đỡ gia đình rất nhiều.

Liên quan đến vụ án bạo hành bé 8 tuổi, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa qua đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người" và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.