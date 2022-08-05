Gia đình, hàng xóm nghẹn ngào tiễn biệt 3 chiến sĩ cảnh sát PCCC hy sinh ở Hà Nội trước khi đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia

Sau khi làm lễ tại Bệnh viện 19/8, thi hài, di ảnh của 3 liệt sĩ sẽ được đưa từ bệnh viện qua nhà riêng và về Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội).
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Theo chia sẻ thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Ban tổ chức lễ tang, sáng nay từ 7-9h, tại Bệnh viện 198 sẽ đưa thi hài 3 liệt sĩ từ bệnh viện qua nhà riêng và chuyển về nhà tang lễ Quốc gia.
Từ 13h – 17h, tại Nhà tang lễ Quốc gia sẽ diễn ra lễ công bố quyết định truy tặng Huân chương Chiến công hạng Nhất của Chủ tịch nước và quyết định cấp Bằng Tổ quốc ghi công của Thủ tướng Chính phủ cho 3 liệt sĩ; sau đó là lễ viếng và lễ truy điệu.
Từ 17h, lực lượng chức năng sẽ dẫn đoàn di quan từ Nhà tang lễ quốc gia đi Đài hóa thân Hoàn Vũ (Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội) theo tuyến đường: Nhà tang lễ quốc gia - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông - Lý Thường Kiệt - Lê Duẩn - Giải Phóng - Ngọc Hồi - Phan Trọng Tuệ - vào Nghĩa trang Văn Điển.
Liệt sĩ, thượng tá Đặng Anh Quân khi di ảnh anh được đưa về nhà riêng ở con ngõ nhỏ phố Chùa Láng (Đống Đa, Hà Nội)
Trong buổi sáng, rất nhiều người thân, đồng đội và người dân đã có mặt tại nhà riêng của liệt sĩ, thượng tá Đặng Anh Quân nhìn di ảnh, tiễn biệt anh. Đau xót hơn hình ảnh bà Trần Thị Thuỷ - mẹ Thượng tá Đặng Anh Quân vô cùng đau xót trước sự ra đi của con trai. Bà khóc nghẹn dọc con ngõ nhỏ trong lúc đưa di ảnh con trai từ phố Chùa Láng vào nhà.
Liệt sĩ, thượng úy Đỗ Đức Việt được đưa về nhà tại ngõ 30, tổ dân phố 6, phường Phú La (Hà Đông)
Đoàn xe dẫn đoàn của CSGT đã đưa linh cữu và di ảnh của đồng chí Đỗ Đức Việt rời nhà tang lễ của Bệnh viện 19/8 về qua nhà riêng để gia đình làm các thủ tục theo phong tục trước khi anh được đưa tới Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông chuẩn bị cho lễ tang trọng thể vào chiều cùng ngày.
Liệt sĩ, hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được đưa về nhà tại khu tập thể C3 Nghĩa Tân
Từ sáng sớm, con đường dẫn vào khu tập thể C3 Nghĩa Tân là địa chỉ gia đình Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc đã có hàng trăm người dân tập trung ở hai bên để chờ và chào vĩnh biệt người chiến sĩ Cảnh sát PCCC và CNCH quả cảm.
Trên khoảnh sân rộng của khu tập thể, những chiếc bàn được đoàn thanh niên, tổ dân phố kê dọn gọn gàng để làm nơi nghỉ chân cho những người dân ở khắp nơi đến thăm viếng em Phúc trong mấy ngay qua. Khi di quan và di ảnh của Hạ sĩ Nguyễn Đình Phúc được đoàn xe dẫn của CSGT đưa về qua nhà, hai bên đường là những đôi mắt đỏ hoe, bàn tay chắp lại cầu nguyện, chào vĩnh biệt người chiến sĩ PCCC và CNCH.
Hiện tại, thi hài 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH hy sinh trong lúc chữa cháy quán karaoke đã được Ban tổ chức lễ tang đưa đến Nhà tang lễ Quốc gia để chuẩn bị cho công tác tổ chức tang lễ diễn ra vào hồi 13h chiều ngày 5/8/2022.