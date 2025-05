Dự báo thời tiết TP.HCM hôm nay (21/5): Mưa tăng về chiều tối, cục bộ có nơi mưa to đến rất to

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết hôm nay 21-5, thời tiết chung ở Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C và nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.