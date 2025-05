Dự báo thời tiết ngày mai (20/5/2025): Miền Bắc sắp mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở nhiều nơi

Theo thông tin từ VietNamNet, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (19/5), ở khu vực Bắc Bộ đã có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 70mm như: Hạ Long (Quảng Ninh) 125.8mm, Trung An (Thái Bình) 77.4mm, Quất Lâm (Nam Định) 74.6mm, Yên Mô (Ninh Bình) 139mm,…

Chiều tối và đêm nay, miền Bắc tiếp tục có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm; ngày 20/5, vẫn khả năng có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, sau giảm dần, riêng khu vực vùng núi đêm và sáng duy trì mưa, cục bộ có nơi mưa to.