Dự báo thời tiết hôm nay 19/5/2025: Nắng nóng kèm theo mưa dông trên cả nước

Dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 19/5/2025 các vùng trên cả nước như sau.

Theo thông tin từ báo Pháp Luật TP. Hồ Chí Minh, thời tiết ngày 19/5, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo miền Bắc ngày nắng, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác. Bắc Bộ, Thanh Hóa đêm 18/5 có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau có mưa rào và dông rải rác; từ ngày 20/5 có mưa rào và dông vài nơi.

Bắc và Trung Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, ngày 20/5 khả năng có nắng nóng diện rộng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An đêm 18/5 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Hôm nay 19/5, thời tiết Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dự báo thời tiết chi tiết hôm nay 19/5:

Hà Nội nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C, cao nhất 31-33 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày có mây, mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ thấp nhất 22-26 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Thanh Hóa đến Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Tây Nguyên có mây, ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 31-34 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/du-bao-thoi-tiet-hom-nay-1952025-nang-nong-kem-theo-mua-dong-tren-ca-nuoc-730796.html