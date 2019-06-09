Đồng ý 'quan hệ', bé gái 12 tuổi tiễn bạn trai 15 tuổi vào tù

Theo cáo trạng, Phúc và em N.T.T. (12 tuổi) quen biết và nảy sinh tình cảm yêu đương. Trong tháng 9/2018, Phúc đã 5 lần thực hiện hành vi giao cấu với em T. và bị gia đình bé gái phát hiện báo công an.

Mới đây, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử đối với bị cáo Ngô Hoàng Phúc (15 tuổi, trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi .

Theo cáo trạng, khoảng 9 giờ ngày 7/9/2018, Phúc và em T. hẹn gặp nhau tại khu vực vườn cây tràm gần Trường THCS Đồng Khởi (huyện Châu Thành) để tâm sự.

Tại đây, Phúc nói muốn quan hệ tình dục và được T. đồng ý. Sau đó, mẹ em T. phát hiện báo công an. Khoảng 4 ngày sau Phúc đến Công an xã đầu thú.

Trong khi Công an huyện Châu Thành đang điều tra thụ lý vụ án, từ ngày 23 đến 25/9, Phúc tiếp tục quan hệ tình dục với bạn gái nhí thêm 4 lần nữa.

Tại phiên tòa, Phúc thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội, mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường.

Căn cứ vào các chứng cứ thu thập được cùng lời khai trong quá trình xét hỏi, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Hoàng Phúc 5 năm tù về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trước đây đã xảy ra nhiều vụ thanh niên vướng vào lao lý vì quan hệ với bạn gái nhí. Điển hình như vụ việc Thái Văn Phao (29 tuổi, ngụ ấp Mỹ Quý, xã Phú Quý, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) bị vợ nhí 13 tuổi báo công an vì tội hiếp dâm.

Theo cáo trạng, vào năm 2013, Phao và bé N. (sinh ngày 4/4/2001, ngụ huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) có quan hệ tình cảm với nhau. Ngày 9/1/2014, Phao đưa N. đến một khách sạn ở thị xã Cai Lậy quan hệ tình dục.

Sau đó, Phao chở bạn gái ra bến xe đi tỉnh Bình Dương làm thuê. 4 tháng sau, N. gọi cho Phao thông báo mình đã mang thai. Sau khi nghe tin, gia đình hai bên tổ chức đám cưới cho Phao và N. nhưng không đăng ký kết hôn vì N. còn là trẻ vị thành niên.

Đến tháng 9/2015, N. sinh ra một bé gái. Kết quả giám định xác định bé gái này là con ruột của Phao. Trong thời gian chung sống, Phao tiếp tục nhiều lần làm chuyện vợ chồng với N. khi chưa đủ 16 tuổi.

Sau đó, giữa Phao và N. xảy ra mâu thuẫn nên N. bỏ về nhà mẹ ruột sinh sống. Ngày 28/3/2018, N. gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bị Phao hiếp dâm khi chưa đủ 16 tuổi.

Cơ quan công an vào cuộc điều tra, đến cuối tháng 12/2018 đã bắt tạm giam Phao để phục vụ công tác điều tra. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.