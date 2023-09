Gã đàn ông ở An Giang khi đến trường học đón cháu đã nổi thú tính, dụ dỗ và dâm ô bé gái 9 tuổi. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hôm nay (9/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Phước Hậu (SN 1971, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) để điều tra hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi.

Võ Phước Hậu bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em - Ảnh: Công Lý

Theo kết quả điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26/8/2019, Võ Phước Hậu mua 1 lít rượu về nhà uống một mình. Sau khi đã ngà ngà say, đến khoảng 15 giờ 35 phút cùng ngày, Hậu lấy xe đạp đi đón cháu đang học tiểu học ở thị trấn Phú Hòa.

Trong lúc đứng chờ, Hậu thấy cháu K. (sinh ngày 02/6/2010, cùng trú tại địa phương) đang chạy xe đạp một mình. Hậu kêu cháu K. dừng xe hỏi thăm qua lại. Tiếp đó, đối tượng dụ dỗ và thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu K. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hậu kêu K. đi về và hứa hẹn sẽ cho cháu bé tiền.

Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27/8, trên đường đi học về, K. chạy ngang quán nước gần trường thấy Hậu đứng đó nên nhớ lại sự việc, vừa khóc vừa chạy về nhà kể lại vụ việc trước đó cho mẹ nghe.

Ngày hôm sau, gia đình nạn nhân đã đến Công an thị trấn Phú Hòa trình báo sự việc. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, Công an thị trấn Phú Hòa đưa Hậu về trụ sở công an lấy lời khai. Tại đây, Hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô trẻ em. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/den-truong-hoc-don-chau-u50-dam-o-be-gai-9-tuoi-337265.html