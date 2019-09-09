Đến trường học đón cháu, U50 dâm ô bé gái 9 tuổi

Xã hội 09/09/2019 21:23

Gã đàn ông ở An Giang khi đến trường học đón cháu đã nổi thú tính, dụ dỗ và dâm ô bé gái 9 tuổi. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Hôm nay (9/9), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Phước Hậu (SN 1971, trú tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn) để điều tra hành vi dâm ô bé gái 9 tuổi.

dam o tre em

Võ Phước Hậu bị khởi tố về hành vi dâm ô trẻ em - Ảnh: Công Lý

Theo kết quả điều tra, khoảng 12 giờ 30 phút ngày 26/8/2019, Võ Phước Hậu mua 1 lít rượu về nhà uống một mình. Sau khi đã ngà ngà say, đến khoảng 15 giờ 35 phút cùng ngày, Hậu lấy xe đạp đi đón cháu đang học tiểu học ở thị trấn Phú Hòa.

Trong lúc đứng chờ, Hậu thấy cháu K. (sinh ngày 02/6/2010, cùng trú tại địa phương) đang chạy xe đạp một mình. Hậu kêu cháu K. dừng xe hỏi thăm qua lại. Tiếp đó, đối tượng dụ dỗ và thực hiện hành vi dâm ô đối với cháu K. Sau khi thỏa mãn thú tính, Hậu kêu K. đi về và hứa hẹn sẽ cho cháu bé tiền. 

Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 27/8, trên đường đi học về, K. chạy ngang quán nước gần trường thấy Hậu đứng đó nên nhớ lại sự việc, vừa khóc vừa chạy về nhà kể lại vụ việc trước đó cho mẹ nghe.

Ngày hôm sau, gia đình nạn nhân đã đến Công an thị trấn Phú Hòa trình báo sự việc. Sau khi xác minh, thu thập chứng cứ, Công an thị trấn Phú Hòa đưa Hậu về trụ sở công an lấy lời khai. Tại đây, Hậu đã thừa nhận toàn bộ hành vi dâm ô trẻ em. Vụ việc đang tiếp tục được điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Đắk Nông: Truy tố ông nội hiếp dâm cháu gái 9 tuổi

Đắk Nông: Truy tố ông nội hiếp dâm cháu gái 9 tuổi

Sáng 7/9, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Đặng Văn Tuyên (SN 1963, trú tại xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Xem thêm
Từ khóa:   bé gái bị dâm ô bé gái bị xâm hại dâm ô trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 35 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản