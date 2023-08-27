Dấu ấn tích cực chặng đường 3 năm sách giáo khoa Cánh Diều đi vào trường học

Sau năm học đầu tiên được đưa vào dạy trong các nhà trường, SGK Cánh Diều đã được nhiều cơ sở giáo dục lựa chọn bộ sách này cho các năm học tiếp theo.

Sách giáo khoa (SGK) là yếu tố quan trọng quyết định thành công của chương trình giáo dục phổ thông, bởi vậy lựa chọn bộ sách nào để đưa vào giảng dạy luôn được các giáo viên các trường cân nhắc kĩ càng.

Cho đến bây giờ, trường thầy vẫn và sẽ chọn Cánh Diều. bởi lẽ, bộ sách gần gũi, phù hợp với địa phương. Sách trình bày đẹp, có học liệu dạy học đầy đủ, phong phú. Bộ sách đáp ứng tốt về mặt khoa học sư phạm và khoa học giáo dục, nhân văn cũng như thực tiễn. Đặc biệt khi dạy và học, thầy trò không thấy khó khăn mà dễ dàng thích nghi, có hiệu quả tốt.

Thầy Lý Văn Điền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Yên Ninh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên cho biết, từ khi triển khai chương trình mới, các thầy cô trong trường đã chọn bộ sách Cánh Diều.

Đồng quan điểm, cô Dương Thị Cảnh - giáo viên lớp 3 - Trường Tiểu học Tân Sơn (Bắc Giang) bộc bạch: "Chương trình giáo dục phổ thông mới đã trao quyền chủ động cho giáo viên. SGK đảm bảo tính khoa học, phân hóa, có thể điều chỉnh phù hợp với năng lực của học sinh tại địa phương. Sách được trình bày hấp dẫn, cân đối, hài hòa giữa kênh chữ và kênh hình, đảm bảo tính thẩm mĩ. Các bài học từ dễ đến khó hướng đến việc khám phá, thực hành và vận dụng giải quyết vấn đề, phù hợp với trình độ nhận thức của học sinh, từng bước giúp các em phát triển tư duy và kỹ năng toàn diện.”

Chị Minh Trang, có con học lớp 1 trường Tiểu học Núi Voi, TP. Thái Nguyên, cũng cho biết : “Nội dung SGK Cánh Diều rất dễ hiểu, phù hợp với nhận thức các cháu. Hình thức trình bày của bộ sách đẹp, bắt mắt. Vợ chồng chị không quá mất công sức để kèm cặp con vào buổi tối mà con trai chị vẫn tiếp thu bài nhanh”.

Sở dĩ SGK Cánh Diều được đánh giá cao như vậy là nhờ ngay từ khâu biên soạn các tác giả đã chú ý đẩy mạnh những vấn đề mà giáo viên, phụ huynh nêu trên.

Nguyễn Minh Thuyết, Tổng chủ biên sách Tiếng Việt 1 bộ Cánh Diều cho biết, sách ngoài việc tập trung phát triển những năng lực đặc thù cho học sinh thì còn chú trọng đẩy mạnh năng lực ngôn ngữ cùng 4 kỹ năng gồm: đọc, viết, nói, nghe. Ngoài ra, sách cũng giúp phát triển những năng lực chung như tự học, tự chủ, giao tiếp và hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo.

GS.TS Đỗ Thanh Bình - đồng Tổng Chủ biên SGK Lịch sử & Địa lí - Bộ Cánh Diều cũng khẳng định, sách giáo khoa mới có sự kết hợp sâu sắc giữa lý thuyết với thực tiễn, học đi đôi với hành và nhà trường gắn liền với xã hội.

“Cụ thể với môn Lịch sử & Địa lí lớp 7 và Lịch sử lớp 10, triết lý “mang cuộc sống vào bài học” yêu cầu người viết sách phải gắn thực tại của đất nước, xã hội, quần chúng nhân dân,… với bài học trong SGK, giúp bài học trở nên sống động, ý nghĩa và mang tính giáo dục lớn, tri thức phải phục vụ cho cuộc sống. Điều đó làm cho tri thức lịch sử có sức sống, không còn là tài liệu truyền bá lý thuyết suông” – GS Bình chia sẻ.

Vì hội tụ những nhân tố trên, trong những năm qua, SGK Cánh Diều được Hội đồng thẩm định quốc gia đánh giá cao và Hội đồng chọn sách cấp tỉnh lựa chọn đưa vào bậc phổ thông các lớp 1, 2, 3, 6, 7, 10. Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã phê duyệt SGK các lớp 4, 8, 11 được sử dụng tại các cơ sở giáo dục. Tỷ lệ chọn sách năm sau cao hơn năm trước. Đó là minh chứng chất lượng bộ sách Cánh Diều trong những năm qua.

Bộ sách Cánh Diều là bộ sách đầu tiên được tổ chức xuất bản theo chủ trương xã hội hoá, hoàn toàn không sử dụng ngân sách Nhà nước. Bộ sách được biên soạn bởi đội ngũ tác giả là các chuyên gia về giáo dục phổ thông; là bộ sách dễ dạy, dễ học, dễ kiểm tra, đánh giá và giàu tính kế thừa, tính hiện đại, phù hợp với tâm lý từng lứa tuổi và mọi vùng miền; nguồn tài nguyên, học liệu điện tử phong phú, đa dạng, hỗ trợ dạy và học mọi lúc, mọi nơi.

Đặc biệt, SGK Cánh Diều được in 4 màu trên giấy chất lượng tốt, bề mặt trắng mịn tự nhiên, có độ bền cao; sử dụng an toàn và thân thiện với môi trường; đảm bảo hình ảnh có chất lượng hoàn hảo, màu sắc trung thực, sống động với độ sắc nét cao không gây mỏi mắt, nhức mắt, giúp bảo vệ thị lực học sinh.

Sách Cánh Diều được áp dụng công nghệ số hóa hiện đại. Giáo viên, phụ huynh và học sinh cào tem chống giả trên bìa 4 để truy cập và sử dụng hoàn toàn miễn phí sách điện tử và các học liệu điện tử phong phú, đa dạng.

Bên cạnh việc biên soạn, giới thiệu sách giáo khoa Cánh Diều, thì công ty VEPIC - đơn vị tổ chức biên soạn, liên kết xuất bản, phát hành bộ sách giáo khoa (SGK) Cánh Diều - còn đóng góp các quỹ từ thiện và hoạt động phát triển giáo dục trị giá hơn 12 tỷ đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với việc tặng hơn 600.000 bản sách.

Đồng thời, để hỗ trợ việc mua sách trang bị cho thư viện các trường học trên địa bàn, đơn vị biên soạn sách giáo khoa Cánh Diều cam kết giảm 15% trên giá bìa đối với các Sở Giáo dục và Đào tạo mua trang bị cho thư viện các trường và/hoặc các đơn vị, cá nhân mua sách Cánh Diều tặng cho thư viện các trường học. Đây là những hoạt động thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên công ty đối với xã hội.