Công ty bao bì bốc cháy dữ dội giữa trung tâm TP Hải Dương, lửa bùng đỏ rực cả 1 góc trời

Theo Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn ghi nhận tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).