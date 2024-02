Theo thông tin từ báo Công Thương, liên quan tới vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội làm 56 người chết, ngày 30/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Đồng thời ra quyết định khởi tố 6 bị can về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại khoản 3 Điều 360 Bộ luật Hình sự.

Trần Trọng Khang, nguyên Đội trưởng Đội TTXD UBND quận Thanh Xuân, giai đoạn 2013 - 2016, hiện đã nghỉ hưu.

Phạm Tần Anh, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình, giai đoạn từ 2018 đến nay và Nguyễn Tuấn Anh, nguyên Phó Trưởng Công an phường Khương Đình.

Cơ quan công an cũng đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các bị can Nguyễn Đình Quân, Trần Trọng Khang, Chu Xuân Sơn; ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với các bị can Nguyễn Thị Kim Trang, Phạm Tần Anh, Nguyễn Tuấn Anh.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng ra lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc của các bị can nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội phê chuẩn.

Hiện, cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng đề làm rõ toàn bộ nội dung vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.

Như đã đưa tin trước đó, theo Tuổi Trẻ, vụ cháy chung cư mini ở số 37 ngõ 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân làm 56 người chết và 37 người bị thương xảy ra đêm 12/9/2023.

Vụ cháy chung cư mini tại Hà Nội gây ra hậu quả vô cùng đau lòng làm 56 người chết - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư nơi xảy ra vụ cháy, về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy theo điều 313 Bộ luật Hình sự.

Chung cư trên cấp phép 6 tầng, nhưng được xây dựng tới 9 tầng.