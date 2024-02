Theo thông tin từ VietNamNet, sáng nay (1/2), thông tin với PV VietNamNet, Trưởng Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng Thượng tá Ngô Thanh Tuấn cho biết: Cơ quan CSĐT địa phương đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong của 3 mẹ con trong vụ cháy nhà xảy ra lúc 3h cùng ngày.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy khiến ba mẹ con tử vong - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin ban đầu, lúc 3h, Công an huyện Vĩnh Bảo tiếp nhận tin báo có 1 vụ cháy lớn xảy ra tại xã Cổ Am. Ngay sau đó, đơn vị này đã điều 2 xe PCCC và xin chi viện thêm 1 xe PCCC nữa của Công an huyện Tiên Lãng cùng với hàng chục cán bộ, chiến sỹ đã tới hiện trường để dập lửa và cứu hộ cứu nạn.