Hiện bệnh nhi đang điều trị tại khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Bé gái 5 tuổi mất bàn tay trái do nhặt pháo - Ảnh: Sức khoẻ Đời sống

Trước đó, trong đêm 8/2 (đêm 29 tết), khoa Răng hàm mặt Bệnh viện Nhi đồng 1 cũng tiếp nhận cấp cứu bé gái 5 tuổi (ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) trong tình trạng chảy nhiều máu ở vùng mặt do pháo nổ.

Theo lời kể của mẹ bé, ở xóm chơi pháo tết, bé đứng gần đó xem thì bị pháo văng trúng, sau đó đưa em đi cấp cứu.

Do môi trên và môi dưới bé bị rách nát và dập mô nhiều nên việc xử trí, cắt lọc vết thương, khâu đóng vết thương và tạo hình môi cho bé kéo dài hơn 60 phút.

Sau khi điều trị ổn định bệnh nhân được xuất viện, được hướng dẫn tái khám trong những ngày tiếp theo để đánh giá vết thương và thẩm mỹ sau tạo hình môi.

Tai nạn pháo nổ khiến bé gái mất 1 bàn tay thương tâm - Ảnh: Thanh Niên

Dẫn tin từ Sức khoẻ Đời Sống, theo Bộ Y tế, trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn ghi nhận tổng số 604 trường hợp khám, cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (315 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 15% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).

Tổng số khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế khác là 87 trường hợp, tăng 56 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023 (39 trường hợp phải nhập viện điều trị, tăng 17 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023; tử vong 4 trường hợp, tăng 2 ca so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023).