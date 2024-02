Cuộc họp báo diễn ra tại trụ sở Công an TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, chiều 14/2, Công an TP.HCM tổ chức họp báo, thông tin kết quả điều tra vụ án giết người, cướp tài sản, hiếp dâm, do Nguyễn Đăng Khoa gây ra. Vụ án giết cô gái xảy ra tại nhà trọ ở địa chỉ 103/18 Quang Trung, KP.5, P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức vào ngày 8/2.

Nguyễn Đăng Khoa, nghi phạm giết cô gái ở TP.Thủ Đức, đã bị bắt giữ - Ảnh: Thanh Niên

Theo thông tin Công an TP.HCM cung cấp, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phối hợp Công an TP.Thủ Đức, đã bắt giữ Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang) về tội giết người, cướp tài sản và hiếp dâm, đưa về TP.HCM để làm rõ.

Nạn nhân là chị V.T.T (25 tuổi, quê Đồng Nai). Theo đó, sau khi giết nạn nhân, Nguyễn Đăng Khoa trốn về tỉnh Bình Định.