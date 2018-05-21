Công nhân vệ sinh nghèo bán trà đá nuôi con ăn học bị khách nữ ném ghế vào người vì dọn hàng tránh mưa

Xã hội 21/05/2018 15:50

Đang bán trà đá thì trời có dấu hiệu đổ mưa, chị H. xin khách hàng thu dọn đồ đạc để kịp tránh mưa. Lúc này, một vị khách nữ tỏ ra bực tức, dùng ghế ném vào người chị dẫn đến cãi vã.

Chị N.T.H (sinh năm 1977, trú tại phường Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) là công nhân vệ sinh môi trường. Vì hoàn cảnh khó khăn nên buổi tối chị thường bán thêm trà đá ở vỉa hè tại đường Nguyễn Quý Đức, phường Thanh Xuân Bắc (quận Thanh Xuân, Hà Nội). Tuy nhiên, ngày 19/5 vừa qua chị bị một nhóm người hành hung đến nhập viện.

Công nhân vệ sinh nghèo bán trà đá nuôi con ăn học bị khách nữ ném ghế vào người vì dọn hàng tránh mưa - Ảnh 1
Chị H. chịu nhiều thương tích vì bị hành hung - Ảnh: Internet

Theo đó, vào khoảng 19 giờ cùng ngày, chị H. nhìn thấy trời có dấu hiệu đổ mưa. Chị nói với khách hàng xin thu dọn đồ đạc để kịp tránh mưa. Tuy nhiên, một khách nữ đã mắng chửi, ném ghế về phía chị. Sau đó giữa hai người xảy ra tranh cãi.

Vài phút sau khi người khách này bỏ đi, một nhóm thanh niên 4 người đi ô tô xuất hiện lao vào hành hung chị H. khiến vùng đầu chị bị thương nặng, chảy rất nhiều máu.

Nhiều người có mặt tại hiện trường đã can ngăn và gọi báo công an, chị H. cũng đến trụ sở công an trình báo sự việc. Sau đó, nạn nhân được đưa vào bệnh viện băng bó vết thương.

Nhận được tin báo của người dân, cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý sự việc và triệu tập những đối tượng có liên quan. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Được biết, hoàn cảnh gia đình chị H. vô cùng khó khăn. Suốt 10 năm nay chị phải một mình nuôi nấng, chăm lo cho hai đứa con ăn học vì chồng qua đời sớm. Đến nay, sức khỏe của nạn nhân đã tương đối ổn định nhưng tinh thần vẫn chưa phục hồi vì còn hoang mang, lo sợ.

 

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