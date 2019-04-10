Sáng nay (10/4), trao đổi với báo chí, Công an quận 1 (TP.HCM) xác nhận trên địa bàn quận vừa xảy ra sự việc một chiếc xe tải làm rơi khoảng 10 thùng bia xuống đường Nguyễn Thái Học (đoạn qua địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) và đã bị người dân lấy đi.

Lúc đầu, tài xế không hề hay biết hàng ở phía sau bị rơi nên chạy tiếp. Đến khi xe chạy tới gần cầu Ông Lãnh mới nhận ra nhưng đến khi quay lại thì số bia trên đã bị người dân xung quanh lấy đi hết, tài xế đành buồn bã bỏ đi.

Theo thông tin từ các diễn đàn trên Facebook, vào lúc hơn 1 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe tải lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo ra đường Võ Văn Kiệt, khi đến gần nút giao thông đường Cô Bắc thì khoảng 10 thùng bia từ trên xe bất ngờ rơi xuống vì xe vấp phải “ổ gà” trên đường.

Sự việc được một người đi đường dùng điện thoại quay lại, đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Đa số mọi người tỏ ra bức xúc trước hành vi “hôi của” này.

Có người mang cả xe xích lô đến nhặt bia - Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói là, không chỉ có người lớn mà còn có nhiều đứa trẻ lao vào tranh giành những thùng bia trên đường rồi bỏ chạy. Thậm chí có người còn mang cả xích lô đến lấy bia.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, có không ít cư dân mạng cho rằng những người này có thể chỉ đang dọn dẹp đường bởi những thùng bia này có thể gây cản trở giao thông.

Hình ảnh người dân lấy sạch bia bị đánh rơi trên đường gây tranh cãi - Ảnh cắt từ clip

“Bao nhiêu vụ hôi của bị phạt rồi mà không rút kinh nghiệm nhỉ? Không phải đồ của mình thì tốt nhất đừng tham lam”, S.H bình luận.

"Lái xe không biết, bắt buộc người dân phải dọn dẹp thôi. Nếu lái xe quay lại, hỏi từng người thì chắc họ cũng không khó khăn gì mà không trả”, A.B phản bác.

Hiện cộng đồng mạng vẫn đang tranh cãi kịch liệt xung quanh vụ việc trên.