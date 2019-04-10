Clip hàng chục người lao vào 'dọn sạch' bia của tài xế đánh rơi giữa Sài Gòn gây tranh cãi

Xã hội 10/04/2019 16:53

Thấy bia rơi từ xe tải, nhiều người đã lao vào lấy sạch. Đoạn clip sau khi được đăng tải trên mạng xã hội đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng.

Sáng nay (10/4), trao đổi với báo chí, Công an quận 1 (TP.HCM) xác nhận trên địa bàn quận vừa xảy ra sự việc một chiếc xe tải làm rơi khoảng 10 thùng bia xuống đường Nguyễn Thái Học (đoạn qua địa bàn phường Cầu Ông Lãnh, quận 1) và đã bị người dân lấy đi.

Theo thông tin từ các diễn đàn trên Facebook, vào lúc hơn 1 giờ sáng cùng ngày, một chiếc xe tải lưu thông trên đường Nguyễn Thái Học theo hướng từ đường Trần Hưng Đạo ra đường Võ Văn Kiệt, khi đến gần nút giao thông đường Cô Bắc thì khoảng 10 thùng bia từ trên xe bất ngờ rơi xuống vì xe vấp phải “ổ gà” trên đường.

Lúc đầu, tài xế không hề hay biết hàng ở phía sau bị rơi nên chạy tiếp. Đến khi xe chạy tới gần cầu Ông Lãnh mới nhận ra nhưng đến khi quay lại thì số bia trên đã bị người dân xung quanh lấy đi hết, tài xế đành buồn bã bỏ đi.

Sự việc được một người đi đường dùng điện thoại quay lại, đăng lên mạng xã hội. Đoạn clip nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Đa số mọi người tỏ ra bức xúc trước hành vi “hôi của” này.

Clip hàng chục người lao vào 'dọn sạch' bia của tài xế đánh rơi giữa Sài Gòn gây tranh cãi - Ảnh 1
Có người mang cả xe xích lô đến nhặt bia - Ảnh cắt từ clip

Điều đáng nói là, không chỉ có người lớn mà còn có nhiều đứa trẻ lao vào tranh giành những thùng bia trên đường rồi bỏ chạy. Thậm chí có người còn mang cả xích lô đến lấy bia.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến chỉ trích, có không ít cư dân mạng cho rằng những người này có thể chỉ đang dọn dẹp đường bởi những thùng bia này có thể gây cản trở giao thông.

Clip hàng chục người lao vào 'dọn sạch' bia của tài xế đánh rơi giữa Sài Gòn gây tranh cãi - Ảnh 2
Hình ảnh người dân lấy sạch bia bị đánh rơi trên đường gây tranh cãi - Ảnh cắt từ clip

“Bao nhiêu vụ hôi của bị phạt rồi mà không rút kinh nghiệm nhỉ? Không phải đồ của mình thì tốt nhất đừng tham lam”, S.H bình luận.

"Lái xe không biết, bắt buộc người dân phải dọn dẹp thôi. Nếu lái xe quay lại, hỏi từng người thì chắc họ cũng không khó khăn gì mà không trả”, A.B phản bác.

Hiện cộng đồng mạng vẫn đang tranh cãi kịch liệt xung quanh vụ việc trên.

Chính quyền lên tiếng về thông tin người dân Quảng Bình hôi của sau khi xe chở hàng gặp nạn

Chính quyền lên tiếng về thông tin người dân Quảng Bình hôi của sau khi xe chở hàng gặp nạn

Hàng chục người dân tham gia thu gom măng cụt từ chiếc xe tải chở hàng không may bị tai nạn bị quay clip rồi cho rằng họ đang "hôi của".

Xem thêm
Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội hôi của hôi bia hành động phản cảm

TIN MỚI NHẤT

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tài Lộc vượng phát, 3 con giáp chăm chỉ được trời thương, TIỀN TÀI tìm đến tận cửa, tha hồ gánh BẠC TỶ về nhà trong 1 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại sữa hạt bình dân

Dinh dưỡng 3 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Sự thật đằng sau quyết định ly hôn chớp nở của người dâu mới sau khi mẹ chồng bước vào phòng đêm cưới

Tâm sự gia đình 4 giờ 46 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn bình tĩnh bất ngờ của cô dâu mới trước sự phản bội của chồng ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 6 giờ 46 phút trước
Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Nỗi băn khoăn của người con dâu khi bị em chồng soi mói và tuyệt chiêu khiến đối phương phải rút lui

Tâm sự 7 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Sự thật đằng sau màn va chạm giữa chị dâu - em chồng và bài học đắt giá cho tính thích đọc thấu chuyện người khác

Tâm sự Eva 8 giờ 46 phút trước
Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Nỗi xúc động của người con dâu mới khi phát hiện người đứng dưới bếp lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 9 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Danh tính và lời khai của người đàn ông chặn đầu xe, véo mũi tài xế ô tô ở Hà Nội

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

Giá vàng hôm nay, ngày 12/10/2026: Vàng thế giới tăng nhanh, SJC vọt lên mốc cao

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản