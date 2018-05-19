Clip ghi lại tiết học cuối cùng của thời học sinh khiến cộng đồng mạng khóc hết nước mắt

Xã hội 19/05/2018 15:51

Những hình ảnh trong buổi học cuối cùng của những năm cấp 3 do các em học lớp 12 ghi lại khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Vậy là một năm học nữa đã trôi qua, mùa chia tay thầy cô, bạn bè đã đến. Đặc biệt với những  học sinh lớp 12, đây có lẽ là giờ phút xúc động nhất. Các em sắp bước vào đời với nhiều ngã rẽ khác nhau: Người vào giảng đường đại học, kẻ chia tay đèn sách để mưu sinh. 

Được biết hôm nay (19/ 5) là ngày học cuối cùng của nhiều em học sinh. Qua buổi học hôm nay, những năm tháng học trò với bao kỷ niệm vui buồn sẽ chính thức khép lại.

Đoạn clip trên ghi lại hình ảnh các học sinh tổ chức buổi chia tay với cô giáo chủ nhiệm của mình. Giây phút nhận được chiếc bánh kem từ học sinh, cô giáo đã cố gắng kìm nén để không phải rơi nước mắt trước mặt các học trò.

Bài hát do tập thể hát tặng cô giáo cũng khiến nhiều người xem vô cùng cảm động. Chỉ sau gần một giờ được chia sẻ, đoạn clip nhận được hơn 13 nghìn lượt xem và hàng nghìn bình luận. Những hình ảnh này khiến nhiều người bồi hồi nhớ lại thời học trò. Hầu như ai cũng ước được một lần quay lại để được sống trong những kỷ niệm đẹp đó một lần nữa.

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Hình ảnh cô giáo và học trò trong buổi học cuối cùng khiến nhiều người xúc động - Ảnh cắt từ clip

 “Tôi thề rằng nếu có điều ước, tôi sẽ luôn ước một điều là sẽ được quay về thời học sinh, cái thời nhất quỷ nhì ma”, Đ.B bình luận.

“Rớm nước mắt, vẫn biết là sẽ không quay lại được nhưng thấu hiểu được cảm giác lúc đó như thế nào. Thực sự rất buồn và nuối tiếc, ba năm cấp 3 thực sự trôi qua quá nhanh, chưa kịp vui vẻ bên nhau đã phải chia tay”, P.T xúc động chia sẻ.

“Đoạn clip khiến tôi xúc động quá, thời gian ơi sao trôi nhanh quá. Cũng nhiều năm trôi qua rồi, giờ đây đứa nào cũng lo cơm áo, gạo tiền làm gì có thời gian gặp nhau. Hy vọng một ngày nào đó lớp chúng mình sẽ tụ tập đông đủ”, D.D.T mong ước.

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