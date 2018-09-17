Clip bé gái vừa bế em vừa ngồi học trên lớp khiến dân mạng xúc động

Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn vừa dỗ em khóc vừa chăm chú viết chữ khiến nhiều người khâm phục.

Nhiều giờ qua, cư dân mạng liên tục chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh một lớp học vô cùng đặc biệt. Xen lẫn với tiếng tập đọc, tiếng bút soàn soạt trên giấy thì còn có tiếng khóc của trẻ nhỏ. Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi rơm rớm nước mắt - Ảnh cắt từ clip Với những đứa trẻ sinh ra trong gia đình nghèo khó, việc đi học không phải chuyện dễ dàng. Có nhiều em phải nghỉ học sớm để phụ ba mẹ kiếm tiền hoặc ở nhà chăm em. Hoặc để được đi học, các em phải địu cả em mình đến trường như cô học trò nhỏ trong clip dưới dây.

Hình ảnh trong clip cho thấy cô bé này vừa ngồi học vừa vỗ về đứa em đang khóc. Sau một hồi cố gắng dỗ dành, thấy em không im lặng, cô bé đã địu em ra sau lưng. Dù đứa trẻ khóc rất to nhưng trong lớp không có bất kỳ bạn nào lên tiếng phàn nàn. Thậm chí còn có bạn giúp cô bé dỗ dành em và đó cũng không phải là cặp chị em duy nhất cùng nhau đến trường.

Cô bé gầy gò địu em trên lưng - Ảnh cắt từ clip Đoạn clip sau khi được đăng tải trên một trang fanpage nổi tiếng đã nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng. Ai nấy đều vô cùng khâm phục ý chí của những đứa trẻ nơi đây và hy vọng các em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn trong tương lai. “Nhìn mà rơm rớm nước mắt, không biết bao giờ các em mới hết khổ. Trong khi ngoài kia, có những đứa trẻ bị cha mẹ chiều đến mức hư hỏng, không thèm học hành thì những đứa trẻ vùng cao này lại ngày ngày bươn chải chỉ để được đến gần con chữ”, B.L bình luận. Một cô bé khác cũng cõng em đến lớp - Ảnh cắt từ clip “Tấm gương sáng về nghị lực học tập là đây, hy vọng sự cố gắng của bé sẽ được đền đáp, tương lai có một cuộc sống tốt hơn”, một cư dân mạng chia sẻ. Hiện đoạn clip trên được cư dân mạng chia sẻ liên tục. Tất cả đều hy vọng sẽ có nhiều mạnh thường quân giúp đỡ để các bé có thể tiếp tục đi học và có cuộc sống tốt hơn.

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