Theo báo cáo Year in Swipe™ của Tinder, năm 2025 là năm của sự rõ ràng, kết nối và sự bất ngờ với những xu hướng hẹn hò thú vị như Nói rõ gu chốt rõ ý (Loud Looking), Hẹn hò tùy duyên (Kiss-met), Tình chạm nhẹ nhớ lâu (Nano-ships).

Dữ liệu từ Tinder cho thấy: Số lượt like tăng hơn 15%, lượng Quẹt phải được gửi đi trên toàn cầu tăng gần 20% so với những thời điểm khác trong năm; Người dùng Tinder tích cực trò chuyện hơn bao giờ hết với số lượng tin nhắn gửi đi tăng gần 20%; Số lượt match trung bình tăng hơn 10%, đạt tốc độ 356 lượt tương hợp mỗi giây; Tốc độ trả lời tin nhắn của các thành viên nhanh hơn 2 giờ 16 phút so với năm 2023.

Mùa hẹn hò sôi động nhất năm (từ ngày 1/1 đến ngày 14/2) đã đến, Tinder đang giúp hội độc thân bắt đầu một hành trình hẹn hò 2025 thật rực rỡ với loạt bí quyết siêu hữu ích vào ngày Chủ nhật hẹn hò:

Tân trang profile

Đầu năm mới – làm mới bio. Trong mùa cao điểm này, cứ mỗi phút sẽ có đến 486 dòng bio được cập nhật trên tinder từ ngày 1/1 đến ngày 14/ 2.

Vì vậy hãy nhanh tay hô biến profile của bạn thành nơi thể hiện những mục tiêu tiếp theo của năm 2025.

Đồng thời, đừng quên chia sẻ một điều gì đó thật cuốn hút về bản thân để thu hút được nhiều ánh nhìn và khởi đầu những cuộc trò chuyện đáng nhớ.

Nhắn tin có chủ đích

Vào mỗi ngày trong mùa cao điểm sẽ có hơn 2,1 triệu tin nhắn được gửi đi so với thời điểm khác trong năm. Giới trẻ Việt ngày nay ưa chuộng “bắt sóng” nhau qua những sở thích siêu hot như du lịch, xem phim, tập gym, nghe nhạc, chơi thể thao.

Vì vậy, hãy chia sẻ sở thích hoặc cá tính của riêng bạn để mở đầu câu chuyện giúp thu hút đối phương.

Đón nhận năng lượng của mùa cao điểm

Tháng 1 và 2 luôn là thời điểm nhộn nhịp nhất cho việc hẹn hò. Với hơn 298 triệu lượt thích được trao đổi, đây chính xác là thời điểm lý tưởng để bạn thử vận may của mình. Gần 40% người độc thân cho biết các dự đoán tình yêu từ chiêm tinh sẽ ảnh hưởng đến cách họ hẹn hò trong năm 2025.

Theo dữ liệu của Tinder Year in Swipe năm 2024, Thiên Bình, Bọ Cạp, Xử Nữ, Sư Tử và Nhân Mã chính là những cung hoàng đạo được săn đón nhiều nhất trên Tinder tại Việt Nam.

Hẹn hò không đơn độc

Hẹn hò chắc chắn không cần phải là một bộ môn thể thao đơn lẻ. Gần 50% người trong hội độc thân dự định sẽ nhờ bạn bè hỗ trợ trong hành trình tìm kiếm nửa kia của mình trong năm nay.

Với tính năng Ông mai bà mối của Tinder, bạn có thể để hội bạn thân giúp bạn có thêm góc nhìn mới mẻ, những lời khuyên chân thực nhất với các gợi ý profile phù hợp.

Chủ động “manifest” tình yêu bạn mong ước

Đây sẽ là thời điểm tuyệt vời để suy ngẫm xem bạn thực sự muốn gì trong năm 2025. Theo hội độc thân, những yếu tố ghi điểm hàng đầu bao gồm: niềm tin (40%), sự hấp dẫn (35%), giá trị chung (31%), mức độ sẵn sàng kết nối cảm xúc (30%), sở thích tương đồng (28%).

Các điểm trừ dễ khiến bị mất điểm ngay từ đầu chính là: vệ sinh kém (50%), thái độ thô lỗ (44%), nói quá nhiều về người yêu cũ (34%).

Vì thế hãy tranh thủ tận dụng thời gian này để xác định rõ điều bạn muốn và sẵn sàng đón nhận một hành trình tình cảm ý nghĩa hơn.