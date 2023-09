Chồng nhậu say bí tỉ, vợ cho ngủ luôn trong toilet để tiện nôn ọe khiến hội chị em ngả mũ bái phục

Mới đây, trong một nhóm kín có rất đông thành viên xuất hiện hình ảnh vợ cao tay trị chồng say mèm khiến dân mạng nhiệt liệt hưởng ứng.

Nhậu nhẹt không xấu nhưng uống say đến mức không còn biết trời trăng mây gió gì nữa thì đúng là vấn đề đáng quan ngại. Khi đối mặt với tình huống này, mỗi chị em lại có cách giải quyết khác nhau. Có người "cam chịu" dọn dẹp đống hỗn độn, số khác lại nghĩ ra những cách trị chồng cực độc, đảm bảo cánh mày râu sau khi tỉnh rượu sẽ không bao giờ dám uống say nữa.

Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải lên mạng xã hội, cách trị chồng say cực phũ phàng của cô vợ đã nhận về vô số bình luận hưởng ứng từ hội chị em.

Theo nội dung bài đăng, sau khi thấy chồng quá chén đến mức không còn tỉnh táo, cộng thêm có dấu hiệu nôn ọe, cô vợ lập tức "hộ tống" chồng vào nhà vệ sinh. Để khỏi phải mất công dọn bãi "chiến trường" nếu chẳng may chồng ói ra nhà, cô vợ đã trải luôn chăn mền trong toilet để chồng nằm nghỉ, sẵn tiện ói luôn nếu cần.

"Đúng là lúc chén tạc, chén thù thì anh em vui vẻ với nhau lắm. Đến khi say mèm, ói mửa ra đấy thì chỉ vợ chịu chứ có thấy bạn bè nào tới hầu đâu. Chẳng ai cấm các anh nhậu nhưng uống cũng có mức độ. Say xỉn chẳng những hại sức khỏe mà còn gây phiền phức, mệt mỏi cho vợ con", tài khoản Anh Linh bình luận.

Có lẽ người đàn ông sẽ cạch luôn bia rượu sau khi tỉnh dậy - Ảnh: Facebook

"Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mấy ông say xỉn cứ phải trị thế này mới được. Chồng mình cũng từng say quắc cần câu, mình cho nằm ngoài phòng khách rồi ôm con đi ngủ. Sáng hôm sau hắn ta nhìn cảnh tượng khắp nhà đều là bãi nôn liền tự đi lau nhà và thề không bao giờ dám uống say nữa", tài khoản Lan Anh bình luận.

Tuy vẫn chưa rõ anh chồng trong ảnh có cảm nghĩ thế nào sau khi thức dậy và thấy mình nằm trong nhà vệ sinh nhưng cư dân mạng đã được một trận cười no nê, hội chị em thì học thêm một bí quyết trị chồng khi say xỉn cực hữu ích.