Chồng 20 cưới vợ 41 ở Hưng Yên: Lời kể ngậm ngùi của mẹ chú rể

Xã hội 22/10/2019 16:04

Dù cặp đôi chênh lệch tuổi tác rất nhiều nhưng vì thương con, người mẹ đành vay mượn khắp nơi để tổ chức đám cưới.

Từ trước đến nay, câu chuyện về các cặp đôi chênh lệch tuổi tác, đặc biệt là khi cô dâu hơn tuổi chú rể luôn nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Mới đây, đám cưới của cặp đôi chênh nhau 21 tuổi - chị Hoàng Thị Án (sinh năm 1978, Phú Thọ) và chú rể Nguyễn Hữu Hoàn (sinh 1999, Hưng Yên) - đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội, gây không ít tranh cãi.

Bà Hường (sinh năm 1966, mẹ chú rể) ngậm ngùi chia sẻ trên Khám phá, vì không có tiền nên bà đành đi vay nóng 20 triệu đồng đưa con sắm sửa quần áo, chụp ảnh cưới và thuê xe lên nhà gái thăm ông bà thông gia. Bà còn bán cả đàn chó con được 16 triệu đồng lấy tiền làm cỗ cưới mời họ hàng đến chung vui. 

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Dù nghèo nhưng người mẹ vẫn cố tổ chức đám cưới cho con - Ảnh: Khám Phá

Được biết bà Hường bị tật ở chân. Vì quá lứa lỡ thì nên bà không lập gia đình. Đến năm 33 tuổi, bà cố sinh một người con để có người chăm sóc về già. Năm 14 tuổi, Hoàn bị sốt rồi biến chứng bị liệt nửa người bên trái. Sau khi học hết cấp 2, Hoàn nghỉ học, ở nhà kiếm tiền phụ mẹ.

Cách đây vài năm, Hoàn ra Hải Phòng làm giày da và gặp chị Án. Hai người yêu nhau một thời gian thì Hoàn đưa người yêu về gặp mẹ và xin cưới hỏi. Ban đầu, vì lo cho tương lai của cả hai nên bà Hường vẫn còn phân vân. Thế nhưng sau khi nghe con trai khẳng định chắc chắn về tình cảm của mình, bà đã đồng ý cho cả hai đến với nhau. 

Hiện tại, sau một tháng kết hôn, cuộc sống của chị Án và Hoàn đã ổn định, giữa bà Hường và con dâu cũng không xảy ra mâu thuẫn gì. 

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Câu chuyện giữa chị Án và Hoàn nhận được sự quan tâm của đông đảo người dùng mạng xã hội - Ảnh: Internet

Trước đó, câu chuyện chị Án lấy chồng trẻ hơn 21 tuổi đã nhận được quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng. Bên cạnh một số người nghi ngờ tình cảm của cặp đôi, cho rằng cả hai đến với nhau vì vật chất thì không ít người tin vào tình yêu của họ.

“Tình yêu cổ tích đời thực là đây, khi yêu nhau rồi thì tuổi tác đâu còn quan trọng. Chỉ mong 2 người sẽ yêu nhau dài lâu và hạnh phúc mãi mãi nhé”, đông đảo người dùng mạng xã hội để lại lời động viên hai vợ chồng.

"Sau câu chuyện tình yêu lệch tuổi của anh chị, em đã có niềm tin hơn về tình yêu. Hy vọng anh chị sớm sinh quý tử để gia đình chọn vẹn nhé", một cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến cặp đôi.

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Từ khóa:   nóng trên mạng xã hội tình yêu lệch tuổi lấy chồng trẻ

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