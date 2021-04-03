Chiều ngày 3/4, Việt Nam có 6 ca mắc COVID-19 tại Tây Ninh và Bắc Ninh

Xã hội 03/04/2021 18:17

Bản tin chiều 3/4 của Bộ Y tế cho biết có 6 ca mắc mới COVID-19 ghi nhận tại Tây Ninh và Bắc Ninh. Đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay.

Số ca mắc ở Việt Nam:

- Tính đến 18h ngày 03/4: Việt Nam có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca.

Tính đến 6h ngày 03/4, Việt Nam vẫn có tổng cộng 1603 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/1 đến nay: 910 ca, riêng Hải Dương có 726 ca, Quảng Ninh (61 ca), Gia Lai (27 ca), Hà Nội (34 ca), Bắc Ninh (5 ca), Bắc Giang (2 ca), TP.HCM (36 ca ), Hoà Bình (2 ca), Hà Giang (1 ca), Điện Biên (3 ca), Bình Dương (6 ca), Hải Phòng (4 ca ), Hưng Yên (3 ca).

10 tỉnh, thành phố (Hoà Bình, Điện Biên, Hà Giang, Bình Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Gia Lai, Bắc Ninh, Quảng Ninh và TP.HCM) đã qua 49 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 trong cộng đồng.

- Tính từ 6h đến 18h ngày 03/4: 06 ca mắc mới, đều là ca nhập cảnh được cách ly ngay.

Thông tin ca mắc mới: 06 ca mắc mới (BN2621-2626) là các ca được cách ly ngay sau nhập cảnh tại Bắc Ninh (4), Tây Ninh (2). Cụ thể:

- CA BỆNH 2621 (BN2621) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 51 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Kỳ Văn, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

- CA BỆNH 2622 (BN2622) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nữ, 34 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ.

- CA BỆNH 2623 (BN2623) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 42 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

- CA BỆNH 2624 (BN2624) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: Bệnh nhân nam, 41 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Ngày 31/3/2021, các bệnh nhân trên từ Angola nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN88 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Bắc Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 02/4/2021 bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2.

Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- CA BỆNH 2625 (BN2625) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại thị trấn Tân Biên, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

- CA BỆNH 2626 (BN2626) ghi nhận tại Tây Ninh: Bệnh nhân nữ, 24 tuổi, là công dân Việt Nam, có địa chỉ tại phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu 1, tỉnh Bình Dương.

Ngày 01/4/2021, các bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh.

Kết quả xét nghiệm ngày 03/4/2021 các bệnh nhân dương tính với vi rút SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế Bến Cầu.

 Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 27.478 người.

Trong đó:

- Cách ly tập trung tại bệnh viện: 498

- Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 18.870

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 8.110

Chiều ngày 3/4, Việt Nam có 6 ca mắc COVID-19 tại Tây Ninh và Bắc Ninh - Ảnh 1

Chiều ngày 1/4, thêm 14 ca mắc COVID-19 tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre

Chiều ngày 1/4, thêm 14 ca mắc COVID-19 tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre

Bản tin chiều 1/4 của Bộ Y tế cho biết có thêm 14 ca mắc COVID-19 ghi nhận tại Cà Mau, Kiên Giang và Bến Tre, trong đó riêng Bến Tre 12 ca. Đây là những trường hợp nhập cảnh được cách ly ngay.

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Từ khóa:   nhiễm virus Corona đại dịch bùng phát Bắc Ninh

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