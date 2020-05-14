Chàng trai viết tâm thư ‘xin bán thân' để cứu mẹ: ‘Tội bất hiếu khi không có tiền chữa bệnh cho mẹ’

Xã hội 14/05/2020 08:58

Nhiều ngày qua, bức tâm thư “xin bán thân” của chàng trai 34 tuổi để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Vì mẹ mắc bệnh ung thư phổi, chàng trai 34 tuổi đã viết một bức tâm thư “xin bán thân” với mục đích kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Câu chuyện hiện đang gây bão mạng xã hội, nhiều người không khỏi xúc động trước lòng hiếu thảo của anh.

Người con được nhắc đến trong bài viết này là anh Lê Giang Anh, hiện đang làm trong lĩnh vực phát triển game. Anh viết tâm thư "bán thân" để có tiền chữa bệnh ung thư phổi cho người mẹ 70 tuổi của mình. Cụ thể, anh viết trên trang cá nhân: “XIN ĐƯỢC BÁN THÂN!

Tôi tên Lê Giang Anh, hiện làm trong mảng phát triển game. Do cần tiền để điều trị bệnh cho mẹ nên xin được bán sức và khả năng của tôi để đổi lấy một khoản vay.

Mẹ tôi bị bệnh ung thư phổi giai đoạn IV đã hơn 2 năm. Ban đầu điều trị bằng thuốc miễn dịch có kết quả khả quan nhưng rồi hết tiền điều trị nên phải dừng thuốc được hơn 3 tháng thì bệnh trở nặng trở lại. Do đã bán hết tài sản (kể cả căn nhà ở quê) và vay mượn từ trước rồi nên tôi xin đăng bài này.

Tôi cần vay một khoản 300 triệu - hơn 1 tỷ để tiếp tục điều trị cho mẹ tôi, trả 1 ít nợ cho một vài người bạn. Tôi sẽ trả dần bằng cách làm việc cho anh chị nào cho vay”.

kiem tien chua benh cho me 1

kiem tien chua benh cho me 2
Bức tâm thư 'xin bán thân' để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ của anh Lê Giang Anh - Ảnh chụp màn hình

Để trả nợ, Giang Anh chấp nhận làm việc với 1/2 mức lương của vị trí được thuê hoặc đảm nhiệm 2 - 3 vị trí cùng lúc. Trước đó, anh đã bán hết tài sản, những thứ có giá trị của gia đình với hy vọng chữa trị cho mẹ. Giang Anh khẳng định: “Là thằng con duy nhất, tội bất hiếu khi không có tiền chữa bệnh cho mẹ là không thể tha thứ được. Nhưng mình sẽ chữa được cho mẹ bằng mọi giá”. Được biết, chuyên môn chính của anh Lê Giang Anh là: Product development, Business Development, Marketing, Growth Hacking, General Management. Trước đó, anh đã có 5 năm làm ở công ty Pháp, 6 năm startup mảng game, hơn 2 năm làm Head of Product, Marketing & BD tại công ty Game/công nghệ. Tốt nghiệp Lập Trình (nhưng không code từ khi ra trường) và có bằng MBA của Anh.

kiem tien chua benh cho me 3
Anh Lê Giang Anh hiện đang làm trong lĩnh vực game - Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên Tổ quốc, anh Lê Giang Anh cho biết theo kết quả xét nghiệm mới nhất, tình trạng của mẹ anh ngày một nặng hơn, việc hóa trị để cầm cự đã không còn đáp ứng được nữa. Việc anh viết status cầu cứu trên Facebook như là tia hy vọng cuối cùng để níu kéo sự sống mong manh của mẹ.

kiem tien chua benh cho me 4
Dù chỉ còn hy vọng mong manh nhưng người con hiếu thảo này vẫn muốn cố hết sức để giành lại sự sống cho mẹ mình - Ảnh: Tổ quốc

Cũng theo nguồn tin trên, mẹ anh đã nhiều lần bảo để bà chết đi. Thế nhưng, anh Lê Giang Anh vẫn không ngừng cố gắng tìm mọi cách chữa bệnh cho mẹ bởi bà đã hy sinh cả cuộc đời để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Được biết, sau chia sẻ của anh Lê Giang Anh, đã có rất nhiều cư dân mạng chung tay, góp sức giúp gia đình anh vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Mọi người đều hy vọng rằng với sự chung tay của cộng đồng, mẹ anh sẽ sớm ngày thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.

Hành động của cô bán vé số giữa trưa nóng gây xúc động: Người Việt Nam có thể nghèo tiền, nghèo bạc nhưng tình người luôn đong đầy

Hành động của cô bán vé số giữa trưa nóng gây xúc động: Người Việt Nam có thể nghèo tiền, nghèo bạc nhưng tình người luôn đong đầy

Câu chuyện ấm lòng do một nam thanh niên chia sẻ khiến ai nấy đều không khỏi xúc động. Hành động của người phụ nữ bán vé số dù đơn giản nhưng lại ấm áp tình người.

Xem thêm
Từ khóa:   gây bão mạng xã hội ung thư phổi tâm thư xúc động

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 48 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 2 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 57 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 10 giờ 44 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 11 giờ 15 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 11 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản