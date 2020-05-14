Người con được nhắc đến trong bài viết này là anh Lê Giang Anh, hiện đang làm trong lĩnh vực phát triển game. Anh viết tâm thư "bán thân" để có tiền chữa bệnh ung thư phổi cho người mẹ 70 tuổi của mình. Cụ thể, anh viết trên trang cá nhân: “XIN ĐƯỢC BÁN THÂN!

Vì mẹ mắc bệnh ung thư phổi , chàng trai 34 tuổi đã viết một bức tâm thư “xin bán thân” với mục đích kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ . Câu chuyện hiện đang gây bão mạng xã hội , nhiều người không khỏi xúc động trước lòng hiếu thảo của anh.

Mẹ tôi bị bệnh ung thư phổi giai đoạn IV đã hơn 2 năm. Ban đầu điều trị bằng thuốc miễn dịch có kết quả khả quan nhưng rồi hết tiền điều trị nên phải dừng thuốc được hơn 3 tháng thì bệnh trở nặng trở lại. Do đã bán hết tài sản (kể cả căn nhà ở quê) và vay mượn từ trước rồi nên tôi xin đăng bài này.

Tôi tên Lê Giang Anh, hiện làm trong mảng phát triển game. Do cần tiền để điều trị bệnh cho mẹ nên xin được bán sức và khả năng của tôi để đổi lấy một khoản vay.

Tôi cần vay một khoản 300 triệu - hơn 1 tỷ để tiếp tục điều trị cho mẹ tôi, trả 1 ít nợ cho một vài người bạn. Tôi sẽ trả dần bằng cách làm việc cho anh chị nào cho vay”.

Bức tâm thư 'xin bán thân' để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ của anh Lê Giang Anh - Ảnh chụp màn hình

Để trả nợ, Giang Anh chấp nhận làm việc với 1/2 mức lương của vị trí được thuê hoặc đảm nhiệm 2 - 3 vị trí cùng lúc. Trước đó, anh đã bán hết tài sản, những thứ có giá trị của gia đình với hy vọng chữa trị cho mẹ. Giang Anh khẳng định: “Là thằng con duy nhất, tội bất hiếu khi không có tiền chữa bệnh cho mẹ là không thể tha thứ được. Nhưng mình sẽ chữa được cho mẹ bằng mọi giá”. Được biết, chuyên môn chính của anh Lê Giang Anh là: Product development, Business Development, Marketing, Growth Hacking, General Management. Trước đó, anh đã có 5 năm làm ở công ty Pháp, 6 năm startup mảng game, hơn 2 năm làm Head of Product, Marketing & BD tại công ty Game/công nghệ. Tốt nghiệp Lập Trình (nhưng không code từ khi ra trường) và có bằng MBA của Anh.

Anh Lê Giang Anh hiện đang làm trong lĩnh vực game - Ảnh: FBNV

Chia sẻ trên Tổ quốc, anh Lê Giang Anh cho biết theo kết quả xét nghiệm mới nhất, tình trạng của mẹ anh ngày một nặng hơn, việc hóa trị để cầm cự đã không còn đáp ứng được nữa. Việc anh viết status cầu cứu trên Facebook như là tia hy vọng cuối cùng để níu kéo sự sống mong manh của mẹ.

Dù chỉ còn hy vọng mong manh nhưng người con hiếu thảo này vẫn muốn cố hết sức để giành lại sự sống cho mẹ mình - Ảnh: Tổ quốc

Cũng theo nguồn tin trên, mẹ anh đã nhiều lần bảo để bà chết đi. Thế nhưng, anh Lê Giang Anh vẫn không ngừng cố gắng tìm mọi cách chữa bệnh cho mẹ bởi bà đã hy sinh cả cuộc đời để mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Được biết, sau chia sẻ của anh Lê Giang Anh, đã có rất nhiều cư dân mạng chung tay, góp sức giúp gia đình anh vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Mọi người đều hy vọng rằng với sự chung tay của cộng đồng, mẹ anh sẽ sớm ngày thoát khỏi căn bệnh hiểm nghèo.