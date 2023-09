Chân dung nữ nghi phạm đốt nhà tại Phú Đô: Bỏ mặc con trai 5 tuổi kém phát triển trí tuệ, sinh xong phó mặc cho nhà chồng

Liên quan đến vụ việc đối tượng Trần Thị Thanh Hải (SN 1993) đốt xe máy làm cháy nhà trọ khiến nhiều người thương vong và 1 người tử vong. Thông tin trên An Ninh Thủ Đô, thượng tá Vũ Văn Phúc, Phó trưởng CAQ Nam Từ Liêm, Hà Nội thông tin cho biết khi thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của người này.

Điều đáng nói, cậu con trai của vợ chồng Hải vốn kém phát triển về mặt trí tuệ, được ông bà nội nuôi từ bé. Bản thân Hải rất ít khi quan tâm tới con trai. Người dân địa phương khi hay tin về việc Hải phóng hỏa khu nhà trọ do liên quan tới chuyện mâu thuẫn tình cảm với người đàn ông khác đều hết sức bàng hoàng, sửng sốt.

Chân dung Trần Thị Thanh Hải. (Ảnh: An Ninh Thủ Đô)

Liên quan đến vụ việc, dẫn tin từ Zing News, tại cơ quan công an, Hải khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với bạn trai nên đã mua xăng rồi đến phòng trọ để tìm bạn trai. Do không vào được bên trong nên Hải đi gội đầu, làm móng để chờ thời cơ. Tối đó, nghi phạm quay lại nhà trọ. Thấy có người mở cửa, Hải đi vào tầng một rồi đổ xăng, châm lửa đốt xe máy của anh Việt (người nhà bạn trai).

Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: Giao Thông)

Sau khi gây án, Hải bỏ đi ăn bún. Khuya 31/3, người phụ nữ này bị cảnh sát bắt giữ. Hành vi phóng hỏa của Trần Thị Thanh Hải khiến chị Nguyễn Thị Mai A. (sinh năm 1997, ở Hà Nội) tử vong và 5 người khác bị thương. Hiện, sức khỏe của 1 trong các nạn nhân đang trong tình trạng nặng, phải thở máy.

Vụ việc hiện vẫn đang được điều tra, làm rõ.