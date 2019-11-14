Cho rằng con trai và cháu nội hỗn láo với mình, cụ bà 65 tuổi rủ cháu ra đập nước rồi xô xuống. Vụ án bà nội sát hại cháu đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra vụ án bà nội sát hại cháu gây xôn xao dư luận. Căn cứ vào lời khai các bên liên quan cùng các bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Hường đã xô cháu nội là em Nguyễn Thị Tâm (11 tuổi, học lớp 6) xuống đập nước khiến nạn nhân chết đuối thương tâm.

Bà nội 65 tuổi xô cháu xuống nước khiến cháu chết đuối thương tâm - Ảnh: Pháp Luật TP.HCM Theo kết quả điều tra, vợ chồng con trai bà Hường vào miền Nam làm ăn, để lại con gái Phạm Thị Tâm (11 tuổi) cho bà Hường chăm sóc. Mới đây, bố của Tâm trở về quê sống. Chiều 3/11, bà Hường đi mua đồ thì gặp Tâm đi sinh nhật bạn về. Người phụ nữ gửi lại xe đạp, hai bà cháu đi xe đạp điện đến nhà họ hàng chơi nhưng họ đi vắng.

Trên đường về, bà Hường nhắc đến chuyện bố con Tâm hỗn láo với mình nên hai bên cãi vã. Người bà nảy sinh ý định sát hại cháu nội. Bà Hường nhờ cháu chở vào chân đập thủy lợi Bàu Ganh, xã Hậu Thành để tắm rồi nhờ cháu nội chà lưng. Nhân lúc bé Tâm không để ý, bà Hường đã xô cháu nội xuống nước khiến nạn nhân chết đuối thương tâm. Sau đó bà Hường quay về lấy xe đạp về nhà rồi lên Hà Nội làm giúp việc. Em T. chở bà nội trước khi mất tích. Sau đó người bà về nhà, còn em T. chết ở đập nước - Ảnh: Internet Đến tối cùng ngày, gia đình không Tâm về nhà nên tổ chức tìm kiếm và báo công an. Đến rạng sáng ngày 5/11, mọi người phát hiện thi thể em Tâm nổi trên đập nước. Qua trích xuất camera tại một cửa hàng bên đường, cơ quan công an phát hiện vào chiều ngày 3/11, trên đường về nhà Tâm đã gặp bà nội. Nữ sinh dùng xe đạp điện chở bà nội đi. Sau đó người bà về nhà một mình, còn Tâm thì mất tích. Để phục vụ quá trình điều tra, cơ quan công an yêu cầu bà nội cháu bé trở về địa phương. Chiều 8/11, Công an huyện Yên Thành và Công an tỉnh Nghệ An đưa bà Hường ra hiện trường để thực nghiệm lại vụ án.

Những uẩn khúc chưa lời giải quanh vụ bà nội sát hại cháu gái ở Nghệ An Vì mâu thuẫn gia đình, vì trục lợi 2 gói bảo hiểm hay vì một nguyên nhân nào khác mà bà nội ở Nghệ An lại ra tay sát hại cháu mình, đứa cháu gái đã ở với ông bà từ khi còn chưa đầy tuổi để bố mẹ đi làm ăn xa? Đó là những uẩn khúc chưa có lời giải trong vụ án rúng động dư luận này!

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