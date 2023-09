Cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hường (65 tuổi, trú xã Hậu Thành, huyện Yên Thành) để điều tra vụ án bà nội sát hại cháu gây xôn xao dư luận.

Căn cứ vào lời khai các bên liên quan cùng các bằng chứng thu thập được trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Hường đã xô cháu nội là em Nguyễn Thị Tâm (11 tuổi, học lớp 6) xuống đập nước khiến nạn nhân chết đuối thương tâm.