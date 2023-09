Thấy mẹ kế bỏ em gái 5 tuổi của mình vào bao rồi đập liên tục lên sàn nhà, người anh lớn đã nhanh trí dùng điện thoại quay clip lại để tố cáo hành vi độc ác của bà ta.

Your browser doesn't support video.

Please download the file: video/mp4

The Sun cho hay, Jaspreet Kaur (35 tuổi) đã bị cảnh sát ở Chandugarh (Ấn Độ) bắt giữ vì tội “Bạo hành trẻ em”. Được biết, hành vi bạo hành của người phụ nữ này bị con trai lớn của chồng dùng điện thoại quay lại rồi tố cáo với bố.

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ này đã nhét bé gái vào trong một chiếc bao bẩn rồi xóc, đập mạnh xuống sàn. Khi được ra khỏi túi, bé gái vô cùng sợ hãi. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé bị rạn xương chân.

Ông Manmohan Singh (cha của bé gái) nói: “Con trai lớn đã quay clip và giao nó cho tôi. Tôi thực sự choáng khi nhìn thấy hành vi tàn độc của người vợ thứ hai với con gái của mình”.

Người cha này còn cho biết thêm, ông kết hôn với Jaspreet vào năm 2016 sau khi người vợ đầu tiên qua đời được khoảng một năm rưỡi. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã nộp đơn khiếu nại đến cảnh sát.

Thanh tra Devinder Singh cho biết: “Chúng tôi đã khuyên cô bé nên ở lại Snehalaya (một nơi trú ẩn tạm thời) nhưng bé gái nhất quyết muốn được về nhà với cha mình”.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, đoạn clip đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

"Người phụ nữ tàn độc, tôi hy vọng ai đó hãy bỏ cô ta vào bao tải, treo lên cây rồi dùng gậy bóng chày đánh cô ta để biết cảm giác đau đớn như thế nào", C.M bức xúc.

"Thật tội nghiệp cho đứa trẻ, mong sức khỏe của bé sẽ sớm hồi phục. Pháp luật phải trừng trị những kẻ ác độc này thật thích đáng để lũ trẻ lớn lên khỏe mạnh, an toàn", M.T bình luận.