Căm phẫn: Mẹ kế nhét bé gái 5 tuổi vào bao rồi đập liên tục xuống sàn nhà

Xã hội 07/12/2017 14:37

Thấy mẹ kế bỏ em gái 5 tuổi của mình vào bao rồi đập liên tục lên sàn nhà, người anh lớn đã nhanh trí dùng điện thoại quay clip lại để tố cáo hành vi độc ác của bà ta.

 

The Sun cho hay, Jaspreet Kaur (35 tuổi) đã bị cảnh sát ở Chandugarh (Ấn Độ) bắt giữ vì tội “Bạo hành trẻ em”. Được biết, hành vi bạo hành của người phụ nữ này bị con trai lớn của chồng dùng điện thoại quay lại rồi tố cáo với bố.

Căm phẫn: Mẹ kế nhét bé gái 5 tuổi vào bao rồi đập liên tục xuống sàn nhà - Ảnh 1
Mẹ kế tàn nhẫn cho đứa trẻ vào bao tải rồi đập mạnh xuống sàn nhà - Ảnh: The Sun

Theo những hình ảnh trong đoạn clip, người phụ nữ này đã nhét bé gái vào trong một chiếc bao bẩn rồi xóc, đập mạnh xuống sàn. Khi được ra khỏi túi, bé gái vô cùng sợ hãi. Theo chẩn đoán của các bác sĩ, bé bị rạn xương chân.

Căm phẫn: Mẹ kế nhét bé gái 5 tuổi vào bao rồi đập liên tục xuống sàn nhà - Ảnh 2
Bé gái vô cùng hoảng sợ khi được đưa ra ngoài - Ảnh: The Sun

Ông Manmohan Singh (cha của bé gái) nói: “Con trai lớn đã quay clip và giao nó cho tôi. Tôi thực sự choáng khi nhìn thấy hành vi tàn độc của người vợ thứ hai với con gái của mình”.

Người cha này còn cho biết thêm, ông kết hôn với Jaspreet vào năm 2016 sau khi người vợ đầu tiên qua đời được khoảng một năm rưỡi. Sau khi phát hiện vụ việc, gia đình đã nộp đơn khiếu nại đến cảnh sát.

Thanh tra Devinder Singh cho biết: “Chúng tôi đã khuyên cô bé nên ở lại Snehalaya (một nơi trú ẩn tạm thời) nhưng bé gái nhất quyết muốn được về nhà với cha mình”.

Sau khi được chia sẻ rộng rãi, đoạn clip đã tạo nên một làn sóng phẫn nộ trong dư luận.

"Người phụ nữ tàn độc, tôi hy vọng ai đó hãy bỏ cô ta vào bao tải, treo lên cây rồi dùng gậy bóng chày đánh cô ta để biết cảm giác đau đớn như thế nào", C.M bức xúc.

"Thật tội nghiệp cho đứa trẻ, mong sức khỏe của bé sẽ sớm hồi phục. Pháp luật phải trừng trị những kẻ ác độc này thật thích đáng để lũ trẻ lớn lên khỏe mạnh, an toàn", M.T bình luận.

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Thần Tài hô tên 3 con giáp này đỏ cả tình lẫn tiền, đường tài lộc suôn sẻ, không gặp trắc trở, đón tết 2023 phú quý

Những con giáp dưới đây gánh hết lộc trời về nhà, làm việc gì cũng thành công hơn người, đổi vận giàu sụ trước thềm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đồng hồ điểm đúng 9 giờ sáng ngày 15/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Sau ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, Thần May Mắn 'đãi ngộ', 3 con giáp phúc mệnh đỏ rực, chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phú quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 14 phút trước
Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Hồ Định Hân tận hưởng hạnh phúc bên chồng trong ngày kỷ niệm cưới

Sao quốc tế 49 phút trước
Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Lâm Tâm Như ghi dấu ấn với danh hiệu đặc biệt từ trường đại học

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 15/10/2026, 3 con giáp tiền bạc khởi sắc, bên trái có quý nhân, bên phải là thần tài, chính thức hết khổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Lâm Chí Dĩnh và Lưu Diệc Phi gây sốt khi tái hiện hình tượng Đoàn Dự, Vương Ngữ Yên

Sao quốc tế 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Sự thật đằng sau lời thú nhận chuyện đứa trẻ và hành động quỳ xuống của người chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 15/10/2026, 3 con giáp lộc lá đầy tay, phú quý gõ cửa, sự nghiệp 'như rồng bay', tiền tài cao vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước
Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Ít nhất 28 người đã thiệt mạng trong vụ tai nạn trên đường cao tốc sau khi xe tải đâm trực diện xe buýt

Video 2 giờ 34 phút trước
Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Sự thật chấn động đằng sau tờ kết quả khám của chồng và đòn đáp trả bất ngờ từ người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 4 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

NÓNG: Tiêu hủy 573 gói Chân gà Bà Tuyết tại Nhật Bản, doanh nghiệp nói gì?

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Vì sao nhiều cặp vợ chồng trẻ ly hôn chỉ sau vài năm kết hôn?

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Mức sinh thấp: Bài toán không chỉ là sinh đủ hai con

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày