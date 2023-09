Sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, người chồng đã bế con trai ruột 1 tuổi ra con mương gần nhà, dìm cho đến chết rồi bình thản về nhà báo cho mọi người biết.

Mới đây, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vẫn đang tạm giữ, lấy lời khai đối với nghi phạm Nguyễn Công Diện (29 tuổi, trú huyện M’rắk, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi Giết người. Nạn nhân của vụ án đau lòng này không ai khác chính là con ruột của Diện.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 25/5, Công an xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh nhận được tin báo có một thi thể trẻ em tại mương nước cách thôn Lũh Rưng khoảng 1 km. Công an xã Ia Hrú nhanh chóng có mặt tại hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện Chư Pưh.

Chân dung Nguyễn Công Diện - Ảnh: CAND

Nạn nhân được xác định là cháu N.G.B. (1 tuổi, trú tại xã Ia Dreng, huyện Chư Pưh) con ruột của Nguyễn Công Diện. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nghi ngờ Diện ra tay sát hại con trai nên mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, Diện đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết hại con trai. Sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, nghi phạm đã bế con trai 1 tuổi đi ra con mương cách nhà khoảng 1 km. Tại đây, Diện đã dìm con xuống mương cho đến chết rồi đi về nhà.

Sau khi về đến nhà, Diện gặp người em vợ và nói: ''Mày gọi chị mày về mà nhìn mặt con lần cuối. Cháu mày tao giết chết rồi''. Em vợ Diện lập tức gọi điện thông báo cho mọi người trong gia đình, đồng thời trình báo công an địa phương.

Diện đã cưới vợ đã hơn 2 năm, cả hai sống tại nhà mẹ vợ nhưng vẫn chưa đăng ký kết hôn. Vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.

