Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 18: Yêu cầu tất cả những ai có mặt tại 28 địa điểm sau phải lập tức liên hệ y tế

Tối 29/7, sau khi công bố 4 ca nhiễm Covid-19 mới, Bộ Y tế đã ra báo khẩn số 18, yêu cầu tất cả những ai có mặt tại 28 địa điểm sau phải lập tức liên hệ y tế.

1. Cà phê Doll House, số 1 Nguyễn Văn Thoại, Bắc Mỹ Phú, Sơn Trà vào:

- 7h30-8h30 ngày 13/7/2020;

- 15h-16h30 ngày 14/7/2020.

2. Khách sạn Huỳnh Gia Ngư, số 169 đường Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà ngày 12-13/7/2020.

3. Quán Cọ Xanh, bãi biển Mỹ Khê từ 18h-20h ngày 12/7/2020.

4. Quán RƠM food & drink, số 114 Nguyễn Văn Thoại, quận Sơn Trà từ 21h-23h ngày 12-13/7/2020.

5. Bà Nà Hill, xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang ngày 13/7/2020.

6. OQ Lounge Pub DnD, số 18 Bạch Đằng, Thạch Thang, Hải Châu từ 21h-00h30 ngày 13/7/2020.

7. Kem bơ cô Vân, Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn từ 13h-15h ngày 14/7/2020.

8. Mining Book Coffee, 54 Hà Văn Tính, Hoà Khánh Nam, Liên Chiểu chiều ngày 17-18/7/2020 và ngày 22-23/7/2020.

9. Công Ty Tnhh Kane-M Đà Nẵng, đường số 2, Hoà Khánh Bắc, Liên Chiểu từ ngày 17-22/7/2020 và sáng ngày 27/7/2020.

10. Big C Đà Nẵng, 257 Hùng Vương, Khu thương Mại Thanh Khê ngày 18/7/2020 và chiều ngày 26/7/2020.

11. Nhà thờ An Ngãi Đông, đường Âu Cơ, Hoà Liên, Hòa Vang chiều ngày 19/7/2020.

12. Chợ Mới, 212 Hoàng Diệu, Nam Dương, Hải Châu từ ngày 20-22/7/2020.

10. Quán chay Tâm Phúc, số 132 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

13. Quán 142 đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

14. Quán mỳ Quảng Túy Loan đường Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

15. Cửa hàng giặt là, số 95 Hải Phòng, Hải Châu ngày 24-26/7/2020.

16. Siêu thị Vinmart, số 114 Quang Trung, Thạch Thang, Hải Châu tối 25/7/2020.

17. Chuyến xe khách từ TP. Đà Nẵng đến TP. Buôn Ma Thuột, nhà xe Quốc Trung (tuyến Thanh Hóa - Đắk Lắk), xuất phát từ TP. Đà Nẵng lúc 19h00 ngày 26/7/2020 và đến Bến xe Liên tỉnh Đắk Lắk lúc 10h00 ngày 27/7/2020.

II. Quảng Nam

1. Bánh mì Phượng, 2B Phan Chu Trinh, Cẩm Châu, Hội An chiều 14/7/2020.

Hoi An Silk Marina Resort & Spa, số 74 đường 18 Tháng 8, Phường Minh An, Hội An ngày 24/7/2020 đến 14h chiều 25/7/2020. Phố cổ Hội An ngày 24/7/2020 đến 14h chiều 25/7/2020.

II. Hà Nội:

Chuyến bay Đà Nẵng - Hà Nội, số hiệu VN166 và VN168 ngày 15/7/2020. Pizza Al Fresco's, số 106 Trần Thái Tông, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy từ ngày 16-22/7/2020. Nhà thuốc Nam Xuân, số 274 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, ngày 24/7/2020. Phòng khám Thái Hà, ngõ 178 phố Thái Hà, Đống Đa sáng 28/7/2020.

Bộ Y tế ra thông báo khẩn tìm những người liên quan đến các bệnh nhân nhiễm Covid -19 - Ảnh minh họa: Internet

IV. TP. Hồ Chí Minh:

Bệnh viện Triều An, 425 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình Tân từ 21h-22h ngày 21/7/2020. Bệnh viện Quốc tế City, số 3 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ 10h ngày 21/7/2020 đến ngày 22/7/2020. Khách sạn Thanh Danh, đường Nguyễn Chí Thanh, quận 11, đối diện Bệnh viện Chợ Rẫy. AEON MALL Bình Tân, số 1 Đường Số 17A, Bình Trị Đông B, Bình Tân từ ngày 22-26/7/2020.

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