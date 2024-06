Bất chấp con trai 12 tuổi quỳ lạy van xin và rất nhiều người ra sức can ngăn nhưng Nguyễn Đức Thiện Tâm vẫn hung hãn lao vào chém chết vợ.

Theo báo Pháp Luật TP.HCM đưa tin, ngày 25-6, TAND tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm, đã tuyên mức án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Đức Thiện Tâm (47 tuổi, ngụ TP.HCM) về tội giết người.

Phiên tòa được xét xử trực tuyến với một điểm cầu tại trụ sở tòa án và một điểm cầu tại Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Phước. Tại phiên tòa, bị cáo Tâm đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ đưa tin, theo cáo trạng, năm 2022, Tâm sống chung như vợ chồng với chị P.T.K.H. (46 tuổi, ngụ phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, Bình Phước) và có với nhau hai đứa con trai.

Do mâu thuẫn, năm 2015 cả hai không sống chung với nhau nữa. Tâm bỏ đi nơi khác sinh sống, chị H. ở lại nuôi hai con nhỏ.

Khoảng 11h ngày 9-3-2024, nghi ngờ chị H. có quan hệ với người đàn ông khác, đồng thời bực tức về việc chị H. không chia đất, ngăn cản thăm con, Tâm cầm theo một con dao Thái Lan và một con dao rựa từ TP.HCM lên Bình Phước tìm đánh vợ.

Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM.

Hai tiếng sau, Tâm tìm đến nơi chị H. đang bán nước mía thuộc khu phố 2, phường Hưng Long. Thấy chồng mang hung khí đến, chị H. bỏ chạy nhưng bị Tâm đuổi kịp đâm nhiều nhát vào ngực và bụng.

Thấy mẹ bị đâm, người con trai cố gắng can ngăn, đồng thời quỳ xuống lạy nhưng Tâm vẫn tàn bạo ra tay. Nhiều người cũng cố gắng can ngăn nhưng vì Tâm quá hung hãn nên không ai dám lại gần. Sau khi đâm chị Hạnh tử vong tại chỗ, Tâm đi đến Công an phường Hưng Long đầu thú.

