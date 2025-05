Lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính người điều khiển xe mô tô trong đoạn video để làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin trên VOV, từ đoạn video được chia sẻ, một người đàn ông mặc áo trắng, tóc trắng, điều khiển xe mô tô biển số 61-DZ 24... bằng một tay. Sau đó, người này còn thực hiện hành vi bốc đầu xe, di chuyển trên một bánh trong một đoạn đường khá dài.

Đối tượng dùng chân nâng đầu xe lên. Ảnh: VOV.

Đoạn video được ghi lại trên một con đường vắng. Tuy nhiên, hành vi nguy hiểm này sau khi được lan truyền đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều và xôn xao trong dư luận. Nhiều người bày tỏ lo ngại về sự coi thường luật giao thông và tính mạng của bản thân cũng như người khác.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang khẩn trương xác minh danh tính người điều khiển xe mô tô trong đoạn video để làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

người này còn thực hiện hành vi bốc đầu xe, di chuyển trên một bánh trong một đoạn đường khá dài. Ảnh: VOV.

Sau khi bị cơ quan công an mời làm việc, người này khai nhận do mỏi lưng nên đã nằm trên yên xe để lái. Kết quả, người này đã bị tịch thu phương tiện và xử phạt hành chính theo quy định.

Trước đó cũng xảy ra nhiều vụ bốc đầu xe máy bị phạt trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Cụ thể, theo thông tin báo Tuổi Trẻ, ngày 20/1, Công an thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương đang củng cố hồ sơ xử lý nam thanh niên N.T.Q. (19 tuổi, quê Long An) về hành vi điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với phương tiện hai bánh.

Vào cuộc xác minh, đơn vị đã mời Q. đến trụ sở để làm việc. Tại đây, Q. đã thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời cho biết bản thân không có giấy phép lái xe. Công an thành phố Bến Cát nhận định hành vi của Q. có nguy cơ rất cao gây ra tai nạn và cố ý xâm phạm trật tự an toàn giao thông. Vì vậy, phương tiện do Q. điều khiển vi phạm sẽ bị tịch thu. Ngoài ra, chủ phương tiện có thể đối diện mức phạt số tiền lên đến 10 triệu đồng.

