Bị phát hiện có hành vi trộm cắp tài sản, nam thanh niên nhẫn tâm đánh bảo vệ tử vong tại chỗ

Xã hội 18/06/2022 10:29

Trong lúc đang có hành vi trộm cắp tài sản, hung thủ đã bị bảo vệ công trình phát hiện kịp thời. Sợ bị bắt nên nghi phạm đã cầm gậy sắt đánh tử vong nạn nhân.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, vao ngày 17.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Dương Đệ Hoàng (30 tuổi, ngụ Bà Rịa - Vũng Tàu) để điều tra về hành vi giết người. Hoàng được xác định đã đánh một bảo vệ công trình xây dựng tử vong.

Được biết vào khoảng 23 giờ ngày 11.6, Hoàng và em ruột là Dương Đệ Hậu (26 tuổi) đến một công trình xây dựng trên địa bàn xã Bình Châu (H.Xuyên Mộc) để trộm cắp tài sản.

Hậu đứng ngoài cảnh giới để cho Hoàng đột nhập vào công trình đang thi công trộm máy bơm nước.

Dẫn theo nguồn tin từ báo VOV, ngay sau khi vừa vào trong, Hoàng bị ông Nguyễn Đình Thăng (45 tuổi, là công nhân làm việc tại công trình, đang ngủ trong phòng để trông coi tài sản) phát hiện. Vì muốn tẩu thoát, Hoàng lấy 2 ống sắt hình trụ trong phòng ném về phía ông Thăng.

Bị phát hiện có hành vi trộm cắp tài sản, nam thanh niên nhẫn tâm đánh bảo vệ tử vong tại chỗ - Ảnh 1

Dương Đệ Hoàng tại cơ quan Công an - Ảnh: báo Thanh Niên

Tiếp đó, Hoàng lấy cây sắt ống hình hộp vuông đánh vào đầu ông Thăng làm nạn nhân ngã xuống bất tỉnh. Thấy vậy, đối tượng chạy ra ngoài và lên xe để Hậu chở đi.

Ông Thăng bị thương tích nặng ở vùng đầu, dẫn đến tử vong sau đó.

Chưa đầy 24 giờ sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công an huyện Xuyên Mộc và các lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng gây án.

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu, Dương Đệ Hoàng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Được biết, Hoàng là đối tượng đã có 3 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, đối tượng Hậu đã có 1 tiền án cũng về tội danh trên.

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